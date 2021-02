Un nouveau film Le Magicien d’Oz est en préparation

New Line Cinema se lance un nouveau défi. Adapter une des œuvres les plus populaires de la culture américaine. Le studio a annoncé qu’il préparait un tout nouveau film Le Magicien d’Oz, le célèbre conte pour enfants aux innombrables adaptations.

Judy Garland dans l’adaptation du Magicien d’Oz de 1939 – Crédit : Warner Bros.

Pour le diriger, New Line a engagé la réalisatrice et productrice Nicole Kassell, qui a travaillé sur de nombreuses séries. Elle a réalisé notamment des épisodes de The Leftovers, The Americans, Westworld et plus récemment du show HBO Watchmen. Son travail sur ce dernier lui a d’ailleurs valu un Directors Guild of America Awards, une prestigieuse récompense du cinéma américain. Elle réalisera également bientôt la nouvelle série d’horreur HBO Baby.

Le Magicien d’Oz est un des romans ayant été adapté le plus grand nombre de fois au monde. Des versions cinématographiques, mais aussi des pièces de théâtre et même des mangas. Son histoire a également eu droit à des suites et à des prequels. En 2013 est d’ailleurs sorti Le Monde fantastique d’Oz, de Sam Raimi. Un prequel avec James Franco et Mila Kunis. La plus célèbre adaptation est néanmoins la comédie musicale de 1939 avec la légendaire Judy Garland. Sa chanson principale Over the rainbow est devenue elle aussi un classique maintes fois repris.

Une version « réimaginée » du Magicien d’OZ

Pour cette nouvelle adaptation, Nicole Kassell aura carte blanche. Les droits du livre font en effet partie du domaine public. New Line Cinema a indiqué que le conte sera complètement « réimaginé » et qu’il ne s’agira pas d’un film musical. L’histoire et les thèmes intemporels qui y sont abordés seront cependant bien présents. « La chance d’explorer ces thèmes originaux – la quête de courage, de l’amour, de la sagesse et de sa maison – semble plus opportune et importante que jamais. », a déclaré Kassell la presse. New Line Cinema n’a pas encore annoncé la date de sortie du film.

Source : Deadline