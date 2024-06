Resident Evil : une série inédite et un film adapté d’un jeu culte en préparation ?

© Capcom

La saga Resident Evil fait partie des plus vendues de l’histoire du jeu vidéo. Après de premiers épisodes cultes et un petit coup de mou à cause des critiqués Resident Evil 5 et 6, Capcom est parvenu à redonner un très bel élan à sa licence avec RE 7, Village et des remakes ambitieux et marquants.

En revanche, les adaptations de Resident Evil en série et au cinéma restent toujours aussi dispensables. Pourtant, Constantin Film devrait remettre le couvert très prochainement avec un nouveau show produit pour Netflix et un long-métrage supplémentaire.

Un film et une série Resident Evil seraient en préparation

Après la série Resident Evil diffusée sur Netflix en 2022, Constantin Film préparerait une nouvelle série avec une histoire totalement inédite. Une certaine Sophia Marcus, fille d’un personnage important, chercherait un remède au virus T qui ravagerait le monde en se rendant dans une base d’Umbrella en Europe. Elle voudrait aussi venger la mort de son père, d’après le média Geek Vibes Nation.

La série ferait référence aux herbes et aux sprays des jeux vidéo et compterait des formes évoluées de zombies capables d’utiliser des armes à feu et des lance-roquettes comme dans le légendaire Resident Evil 4. Le tournage débuterait en 2025.

En parallèle, Constantin Film travaillerait sur un long-métrage adaptant l’histoire de Resident Evil Zero, qui pourrait avoir droit à un remake prochainement. Il s’agirait d’un film très fidèle au jeu vidéo de Capcom. Les fans retrouveraient donc Rebecca Chambers et Billy Coen, sur lequel le scénario se concentrerait.

Petite surprise, Ada Wong pourrait faire une apparition dans le film afin de faire le liant avec Bienvenue à Raccoon City paru en 2021. L’adaptation de Resident Evil Zero, préquelle appréciée par les joueurs, sortirait dès l’année prochaine. Espérons pour les fans que ces deux nouvelles productions rendront hommage à la licence de Capcom comme il se doit.