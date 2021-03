Un Youtuber reproduit l’armure rétractable d’Iron Man 2

Dans l’univers Marvel, il existe un ensemble de héros avec des super-pouvoirs. Contrôler la foudre, maîtriser le temps, posséder une force et une endurance surhumaines… Tant de personnages qui sont certes intéressants, mais loin de permettre au spectateur de s’identifier. Si vous rêviez d’hériter du bouclier de Captain América, il est trop tard pour le moment, c’est Sam qui l’a récupéré même s’il ne se sent pas vraiment prêt pour le rôle.

Tony s’équipe de la Mark V. Crédit : capture de Iron Man 2 / Marvel

Néanmoins, des personnages comme Iron Man peuvent donner l’impression de « pourquoi pas un jour », car il suffirait d’une avancée technologique pour se mettre dans la peau du super héros. Certes, il ne sera pas facile d’enfiler le costume du « génie, milliardaire, playboy, philanthrope » de Tony Stark, mais nombreux sont ceux qui se lancent dans des répliques de la célèbre armure.

Une réplique de la Mark V

Jake Laser, ingénieur et propriétaire de la chaîne Youtube JLaservideo, fabrique de nombreux gadgets dont un certain nombre en rapport avec Marvel. Le créateur s’est attaqué entre autres à Black Panther avec les griffes, le masque, les chaussures ou encore Spiderman avec le lanceur de toile.

Pour son nouveau projet, le Youtubeur a décidé de fabriquer la réplique de l’armure rétractable que l’on voit dans la scène de Monaco du film Iron Man 2. Dans la vidéo ci-dessous, l’ingénieur montre les étapes de la réalisation et explique la difficulté rencontrée dans le processus de conception. En effet, ne pouvant se baser sur aucune référence ou presque, il lui a fallu dessiner certaines pièces à partir de zéro. A contrario, dans un projet comme celui des griffes de Black Panther, des jouets existent et permettent d’avoir une base de travail.

Pour arriver au résultat final, il aura fallu 45 kg d’acier laminé à froid et un grand nombre d’outils comme une machine de découpe plasma. Un projet qui est donc loin d’autres vidéos proposées par le même créateur plus orientées DIY (Do it Yourself, faites-le vous-même).

Le résultat de ce travail est tout simplement impressionnant. Alors oui, l’armure n’arrêtera certainement pas les balles, elle ne couvre pas 100 % du corps et ne se déploie pas complètement automatiquement. Il ne sera pas question de livrer de combats endiablés ni même de voler. Par contre, imaginez arriver à une convention, un concours de cosplay ou une soirée costumée entre amis, déposer votre valise par terre et enfiler la Mark V devant les yeux des spectateurs ébahis.

Une belle démonstration de concept donc, un très joli cosplay et peut-être un pas de plus pour l’arrivée d’une vraie armure dans le futur.

