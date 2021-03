Le Faucon et le Soldat d’hiver : Sam n’est pas sûr de vouloir devenir le nouveau Captain America

Dans la dernière bande-annonce de la série Le Faucon et le Soldat d’hiver, Sam Wilson semble avoir appris à manier le bouclier avec aisance. Mais cela ne fait pas encore de lui un nouveau Captain America. Selon l’acteur Anthonie Mackie, qui incarne Sam dans le MCU, le jeune super-héros a encore du mal à s’imaginer prendre la relève.

Sam Wilson sera-t-il à la hauteur de Steve Rogers ? – Crédit : Marvel Entertainment

La raison n’est pas liée à sa force physique ou à son expérience, mais plutôt à sa relation avec Cap au fil des années. Après toutes ces aventures aux côtés de Rogers, Sam Wilson voit son ami Avenger comme un maître, et a bien du mal à imaginer le monde sans lui. « Vous ne voulez pas voir Steve Rogers partir… tout comme il était votre Cap, Steve Rogers était le Cap de Sam Wilson. ». Sam se voit donc encore comme un fan de Rogers, et non comme celui qui va prendre sa relève.

« Tout le truc de Sam est qu’il a fait cette aventure, cette aventure Avenger, plus de 6 films avec Steve en raison de son respect et de son admiration pour Steve. Il dit que quand Captain America se présente à votre porte, vous répondez. », rappelle Mackie.

Sam Wilson voulait faire équipe avec Black Widow

L’acteur va plus loin en expliquant que Sam avait d’ailleurs imaginé un destin complètement différent, partagé avec un autre Avenger. « Il est un fan comme tout le monde… Sam est juste un gars ordinaire qui a gagné à la loterie quand Black Widow a frappé à sa porte. Il est tombé amoureux et espérait avoir un spin-off avec Black Widow. », poursuit-il. Mackie pense donc que son personnage a toujours voulu partager des aventures aux côtés de Natasha Romanoff, et non de Bucky Barnes.

Mais la Veuve Noire est morte dans Avengers : Endgame, détruisant tous les espoirs de Mackie. On la retrouvera cependant une dernière fois dans le film Black Widow, prévu pour le 7 mai prochain. Peut-être Sam Wilson y fera-t-il une apparition. En attendant, le Faucon devra faire équipe avec Bucky dans Le Faucon et le Soldat d’hiver, dont le premier épisode sera diffusé ce jeudi 18 mars sur Disney+.

Source : ComicBook.com