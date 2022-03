Uncharted : un tournage particulièrement complexe pour Tom Holland

On pensait Tom Holland capable de tout. Mais visiblement le tournage du blockbuster Uncharted lui a donné bien du fil à retordre ! Depuis sa sortie, le film rencontre un succès certain. Sa distribution et son intrigue n’y sont forcément pas pour rien. Dans cet opus dopé à l’action, Sullivan recrute Nathan Drake pour l’aider à récupérer une fortune vieille de 500 ans amassée par l’explorateur Ferdinand Magellan.S’en suit une série de péripéties (et de cascades) parfois rocambolesques. Mais Holland se souvient encore des difficultés rencontrées tout au long des prises de vue.

Un tournage dont Tom Holland se souviendra longtemps ! – Crédit : Columbia Pictures

De son propre aveu, ce film a été bien éprouvant pour lui que le tournage des Spider-Man. Dans une récente interview, le comédien se confie sur son parcours du combattant.

Uncharted : un tournage mémorable !

« Franchement, j’ai déjà vécu des épisodes compliqués dans ma carrière. Par exemple, Lip Sync Battle fut un moment très stressant. En me préparant pour Spider-Man, j’étais bien trop jeune et naïf pour comprendre la pression que j’avais sur les épaules. C’était d’ailleurs une très bonne chose. Mais maintenant que je suis plus âgé, je suis conscient de l’exposition publique qui accompagne ce genre de film. La pression n’a jamais été aussi forte que sur Uncharted » explique ainsi le comédien.

Afin de rendre le film le plus réaliste possible, Holland et ses co-équipiers ont dû se soumettre à des cascades éprouvantes, dignes de celles effectuées par Tom Cruise. On imagine donc aisément le stress que cela a pu générer chez le comédien. Sans oublier la complexité du défi d’accepter un rôle comme celui de Nathan Drake.

Mais le pari semble avoir été remporté haut la main. Les retours sont majoritairement bons et le public semble adhérer, si l’on croit les résultats compilés du box-office mondial !

