Uncharted : le réalisateur explique pourquoi Sully n’a pas sa moustache

Sully, le mentor de Nathan Drake, est reconnaissable par deux éléments caractéristiques : ses chemises, et sa moustache. Sauf que ni l’un ni l’autre n’étaient présents dans le film de Ruben Fleischer, qui peine à séduire les joueurs (voir Uncharted : les premiers avis sont là, encore une adaptation qui va tomber dans l’oubli ?).

Et parfois, certaines questions méritent d’être posées. S’il y a beaucoup de libertés que le réalisateur d’Uncharted a prises vis-à-vis des jeux vidéo, il a expliqué pourquoi Sully ne porte pas la moustache pendant la majeure partie du film, pourtant si caractéristique.

Le film Uncharted sert de préquelle aux jeux vidéo

Dans son interview à GamesRadar+, Ruben Fleisher a indiqué qu’il voulait que le film prépare le terrain pour les jeux vidéo de Naughty Dog. « Nous voulions raconter un autre chapitre de l’histoire de Nate et de Sully que celui que les fans connaissent dans les jeux », a déclaré Fleischer à nos confrères.

Pourtant, celles et ceux qui sont restés jusqu’à la toute fin du film ont pu entrapercevoir Sully arborant sa fière barbichette. « Ce film parle de l’évolution de ces personnages », a déclaré Fleischer. « Cela nous a permis de montrer leurs progrès, de Nate, passant de barman sans prétention à chasseur de trésors globe-trotter. C’était la même chose avec Sully » a-t-il ajouté. Autrement dit, la moustache, ce n’est pas pour ceux qui débutent dans le métier de mentors de chasseurs de trésors.

Blagues mises à part, le film est un préquel aux jeux vidéo. Et en tant que tel, le réalisateur a décidé de représenter un Sully plus jeune et donc, sans barbe. « Nous ne voulions pas reprendre là où les jeux les avaient laissés. Nous avons donc pris certaines libertés. Par exemple, ne pas voir sa moustache emblématique, du moins, pas avant la fin du film » a-t-il dit.

En bonus et si vous avez vu le film, sachez que la réaction de Nate vis-à-vis de la moustache, à la fin du film, a en fait été improvisée pendant le tournage. Et dans un autre registre, sachez que le chat de Sully aura beaucoup posé de problèmes à Mark Wahlberg, qui est en fait allergique.

