Une intelligence artificielle affronte un champion de pâtisserie, qui fait le meilleur gâteau ?

L’intelligence artificielle de Google Cloud a affronté le pâtissier Peter Sawkins, gagnant du concours télévisé The Great British Bake Off en 2020. Leur objectif était de réaliser un gâteau à base de Maltesers, les petites confiseries rondes en chocolat.

À haut niveau, la pâtisserie est presque une science. Il faut savoir équilibrer tous les ingrédients pour profiter de leurs points forts tout en minimisant leurs faiblesses. Mais alors, une intelligence artificielle est-elle capable de déterminer les ingrédients les plus appropriés pour faire un excellent gâteau ?

Le Maltesers AI Cakes (4d6172730a) – Crédit : Google

Sara Robinson qui est passionnée à la fois de pâtisserie et d’intelligence artificielle a relevé le défi. Elle a développé une IA avec l’apprentissage automatique (ou machine learning). Celle-ci a analysé des centaines de recettes pâtissières pour alimenter sa base de données avec des listes d’ingrédients et les quantités recommandées. Ensuite, l’intelligence artificielle a affronté le jeune pâtissier Peter Sawkins âgé de 20 ans. Il est connu pour avoir remporté le concours télévisé The Great British Bake Off en 2020.

Un gâteau aux Maltesers avec de la marmite ou de la sauce soja ?

L’intelligence artificielle peut servir aux chiens robots comme celui de Koda ou même aux caméras sportives pour suivre le ballon lors d’un match de foot, même si cela ne se déroule pas toujours comme prévu. Dans cette nouvelle expérience initiée par Sara Robinson, l’intelligence artificielle s’est comportée en tant que véritable pâtissière pour créer sa propre recette de gâteau à base de Maltesers. Le résultat final est celui que vous pouvez voir dans l’image ci-dessus. Cette création s’appelle le « Maltesers AI Cakes (4d6172730a) ».

L’IA a pris le parti d’utiliser des ingrédients peu familiers pour équilibrer la douceur du chocolat. Elle s’est servie de sel et d’umami, mais pas que. En effet, un résultat de Google Trends à la question « est-ce que la marmite est sucrée ou salée ? » a poussé l’IA à se servir d’un glaçage à la crème au beurre infusé à la marmite qui est une pâte à tartiner britannique à base d’extrait de levure.

De son côté, Peter Sawkins a ajouté de la sauce soja à sa recette de gâteau Maltesers. Il a expliqué que cette idée provient de l’une des créations de sa mère. Nous ne savons quel gâteau a le meilleur goût, mais les deux recettes sont en tout cas très originales. Les L’intelligence artificielle ne sert donc pas qu’à des buts scientifiques comme le recensement des éléphants d’Afrique depuis l’Espace avec des satellites.

