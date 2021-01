À l’occasion du CES 2021 où nous avons pu découvrir les dernières innovations technologiques comme un fauteuil massant à 30 000 dollars ou encore un masque Bluetooth avec des écouteurs et un micro pour se protéger de la Covid-19 sans sacrifier le divertissement. L’entreprise Koda a quant à elle présenté une innovation un peu particulière. Il s’agit d’un chien robot noir et argenté boosté à l’intelligence artificielle.

Le chien robot de Koda ressent les émotions humaines – Crédit : Koda

Vous avez sûrement déjà entendu parler du chien Spot de Boston Dynamics, le fameux robot jaune à quatre pattes qui a été mis en vente aux États-Unis pour 74 500 $. D’ailleurs, Spot nous a récemment dévoilé ses compétences sur la piste de danse pour célébrer le Nouvel An.

Le premier chien robot à être basé sur l’intelligence artificielle décentralisée

Le chien robot de Koda a la particularité d’être le premier à se servir de l’intelligence artificielle décentralisée qui fonctionne sur la blockchain. Cela a pour objectif de renforcer la sécurité des données. De plus, le compagnon à quatre pattes est équipé de quatre caméras 3D, d’une caméra frontale de 13 mégapixels et de 14 moteurs différents. Il peut ainsi monter les escaliers, marcher dans la neige, sauter des obstacles, etc. Pour lui donner une apparence plus amicale, le robot est aussi doté d’une queue purement esthétique afin de ressembler le plus possible à un véritable chien.

Alors que le chien Aibo de Sony peut manger et faire ses besoins de manière virtuelle, le chien robot de Koda va encore plus loin. L’entreprise a annoncé qu’il est capable de ressentir les émotions humaines. Il peut détecter si son propriétaire est heureux, triste ou excité. Cela lui permet d’ajuster son comportement pour répondre à ces émotions de manière adéquate. Selon la vidéo de présentation partagée sur YouTube, Koda est capable de résoudre des problèmes complexes et d’apprendre de nouvelles compétences.

Enfin, l’entreprise a également précisé que son objectif est « d’aider les gens à vivre mieux avec l’aide de compagnons robotiques. Koda Guide Dog Project est un projet à long terme de Koda visant à développer le premier chien-guide robot au monde pour soutenir les personnes malvoyantes. L’équipe de développement de Koda travaille actuellement en étroite collaboration avec différents laboratoires de robots au Japon sur ce projet de chien guide ». En effet, Koda a pour vocation de devenir chien d’aveugle en plus d’être un compagnon et un chien de garde. Il coûte entre 45 000 et 55 000 $.

Source : CNET