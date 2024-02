Une nouvelle fonctionnalité dans Gmail, la puissance de la PS6 sera impressionnante, c’est le récap’ de la semaine

Google met à jour son application de navigation avec une nouvelle interface et ajoute une fonctionnalité très pratique à sa célèbre application de messagerie. Sony pourrait sortir la console la plus puissance de sa génération avec la PS6 et la nouvelle compilation remasterisée des jeux Tomb Raider dévoile des graphismes à couper le souffle. La migration vers la Freebox Ultra ne sera pas sans frais.

L’application Gmail encore plus pratique

L’application de messagerie s’apprête à bénéficier d’une nouvelle mise à jour qui s’accompagnera d’une fonctionnalité très pratique. En effet, les utilisateurs de Gmail seront ravis de découvrir qu’une nouvelle fenêtre permettra bientôt de répondre plus rapidement aux mails. Plus besoin de scroller vers le bas, les options de réponse s’affichent automatiquement dans une fenêtre dédiée. Un petit gain de temps pour les utilisateurs.

La collection Tomb Raider Remastered est sublime

Aspyr et Crystal Dynamics ont fait un travail absolument remarquable sur les graphismes de la version remasterisée des trois premiers titres de Tomb Raider. Quelle que soit la plateforme, les joueurs pourront retrouver le célèbre personnage de Lara Croft à partir du 14 février dans une nouvelle compilation éditée par Amazon Games. Les environnements sont sublimes et les décors sont détaillés et lumineux.

© Aspyr

Nouveau design pour l’application Google Maps

Si vous avez l’habitude d’utiliser Google Maps, vous serez ravi de découvrir que l’application de navigation, restée inchangée depuis des années, bénéficie d’une belle refonte. Une interface plus moderne, plus pratique à utiliser, plus rapide. Des changements à découvrir également du côté des carrousel des modes de transport et de la recherche d’itinéraires.

Google Maps change de design © Envato

PS6 : Sony travaille au développement d’une console particulièrement puissante

Dans une vidéo réalisée par RedGaming Tech, on apprend que Sony aurait décidé de se tourner vers AMD pour équiper la future PS6, dont le lancement pourrait avoir lieu en 2028. Si l’on en croit le vidéaste, Sony proposerait donc une console incroyablement puissante. Sony miserait également sur l’IA et sur la technologie du path tracing.

© Envato

Migrer sur la Freebox Ultra aura un coût

Free vient de lancer sa Freebox Ultra, dont les débits devraient impressionner les utilisateurs puisqu’elle prend notamment en charge le WiFi 7. Pour migrer vers la nouvelle box ultra rapide, les Freenautes devront payer 49 euros même s’ils sont abonnés. Seuls les abonnés Freebox One et Freebox Crystal seront épargnés et pourront basculer vers le nouveau boitier sans toucher à leur portefeuille.

Nos tests de la semaine

Roborock Q8 Max+ : excellent rapport qualité/prix

Si vous êtes à la recherche d’un aspirateur robot performant à moins de 600 euros, le Roborock Q8 Max+ est fait pour vous. C’est un appareil qui offre une très bonne puissance d’aspiration, une serpillère efficace, et une application complète et intuitive. La gestion des obstacles est bonne et l’autonomie de l’aspirateur est satisfaisante. Petites ombres au tableau, la station de vidage est bruyante et on aurait apprécié plus de sacs d’aspiration fournis avec l’appareil.

Charles pour Tom’s Guide

Razer Edge : une bonne console encore largement perfectible

La Razer Edge est une console dont nous avons apprécié l’autonomie et les belles performances lors de notre test. L’écran est agréable, tout comme la manette USB-C pour smartphone qui accompagne la console. Mais la Razer Edge a aussi quelques défauts gênants. Le ratio d’écran/bordures n’est pas idéal et le logiciel Nexus pourrait être plus abouti. On ressent également les limites des 6 Go proposés par Razer, surtout à ce prix et face à la concurrence.

