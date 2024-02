Freebox Ultra : les frais de migration sont payants sauf pour certains abonnés

Les Freenautes peuvent désormais basculer sur la Freebox Ultra, la nouvelle box survitaminée du FAI. Pour ce faire, ils devront s’acquitter de frais de migration. Certaines abonnés existants seront toutefois épargnés et n’auront rien à débourser en plus. On vous explique.

Comme c’était attendu, Free a présenté sa nouvelle box il y a quelques jours. L’opérateur a vanté les performances de la Freebox Ultra, capable d’offrir des débits montants et descendants allant jusqu’à 8 Gbits/s. Qui plus est, le nouveau boîtier prend en charge le WiFi 7 et dispose d’un emplacement pour disque NVMe.

Il est d’ores et déjà possible de migrer vers la nouvelle box même s’il faudra attendre jusqu’à 3 mois pour la récupérer. Les Freenautes peuvent basculer vers le nouvel abonnement, moyennant toutefois finance. En effet, ils devront payer 49 euros de frais de migration et ce même s’ils sont des abonnés de longue date.

Freebox Ultra : des frais de migration de 49 euros sauf pour les abonnés Freebox Crystal et Freebox One

Certains clients seront tout de même épargnés. En l’occurrence, les abonnés Freebox Crystal et les abonnés Freebox One pourront obtenir la Freebox Ultra sans débourser de frais de migration. Il faudra toutefois que leur logement soit éligible à la fibre optique, la nouvelle box n’étant pas disponible en version XDSL.

Voici la marche à suivre pour changer rapidement de Freebox :

Accédez à votre Espace Abonné en saisissant votre identifiant et votre mot de passe.

en saisissant votre identifiant et votre mot de passe. Ouvrez la section Mon abonnement où les offres disponibles pour vous seront listées.

où les offres disponibles pour vous seront listées. Sélectionnez l’abonnement Freebox Ultra et validez la demande de migration.

et validez la demande de migration. Vous recevrez ensuite un message de confirmation qui vous listera les éléments à rendre.

Sélectionnez votre mode de livraison (point relais ou livraison à domicile).

(point relais ou livraison à domicile). La Freebox Ultra vous sera échangée contre votre Freebox actuelle et ses accessoires.

Combien coûte la Freebox Ultra ?

En plus des frais de migration, voici les tarifs de la Freebox Ultra en fonction de l’abonnement choisi :

Freebox Ultra Essentiel : 39,99€/mois pendant un an puis 49,99€/mois

: 39,99€/mois pendant un an puis 49,99€/mois Freebox Ultra : 49,99€/mois pendant un an puis 59,99€/mois

Moins onéreux, l’abonnement Essentiel est dépourvu des services de SVOD et de certaines chaînes inclus dans l’abonnement premium comme Disney+, Netflix, Prime Video, Canal+ en direct et Universal+. En choisissant cette offre, vous ferez une économie appréciable de plus de 80 euros par mois.