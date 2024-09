« Une situation extrêmement tendue » : Volkswagen plongé dans une crise sans fin

Les soucis continuent pour Volkswagen. Neuf mois après avoir lancé un plan d’économies, le constructeur automobile allemand envisage maintenant de fermer des usines et de licencier. Suffisant pour faire face à la concurrence chinoise et au manque de compétitivité ?

Volkswagen n’arrive pas à se tirer de la crise. Nouvel épisode dans cette saga qui dure depuis près d’un an : la direction va mener un grand plan de restructuration. Le constructeur automobile allemand envisage notamment des fermetures d’usine et des licenciements dans son pays, d’après un document interne obtenu par l’AFP ce lundi 2 septembre.

Volkswagen envisage un nouveau plan de licenciements

En novembre 2023, Volkswagen entrait dans une crise sans précédent. L’entreprise avait alors entamé un plan d’économies XXL à hauteur de 10 milliards d’euros. Les dirigeants de l’entreprise annonçait des suppressions d’emplois via un mémo interne.

Heureusement pour les salariés, les réductions de personnel étaient surtout passées par des départs à la retraite partielle ou anticipée. Mais visiblement la réduction de la voilure n’a pas porté ses fruits, puisque la direction envisage maintenant un plan plus radical encore, impliquant cette fois-ci une mesure tant redoutée des employés : des fermetures d’usines.

Selon les informations obtenues par l’Express, les salariés critiquent vertement le nouveau plan d’économies. Face à une situation que la direction qualifie “d’extrêmement tendue“, un syndicat dénonce un plan qui “menace massivement les emplois et les sites“. Pour eux, les mesures envisagées ébranleraient “les fondations” même de Volkswagen.

Volkswagen souffre de la perte de compétitivité de l’Allemagne

Pourquoi cette crise qui dure ? Le constructeur ne parvient pas à faire face à la concurrence des constructeurs chinois dans leur propre pays, son marché le plus important. Certains comme BYD, investissent également de plus en plus le marché européen, un signe inquiétant. De plus, certains modèles de Volkswagen comme l’ID3 sont boudés par les consommateurs.

Plus inquiétant encore, le document obtenu par l’AFP indique plus globalement que “l’Allemagne […] perd de plus en plus de terrain en termes de compétitivité“. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le pays souffre de la perte du gaz russe bon marché, obtenu notamment via les gazoducs Nord Stream.

Ces difficultés sont connues principalement par la marque phare du groupe, Volkswagen. Les marques Audi, Škoda ou Porsche ne sont pas concernées par ces problèmes, seulement elles pèsent moins lourd dans le chiffre d’affaires du groupe.