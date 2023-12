Volkswagen : les boutons physiques sont de retour, la fin du tout tactile est actée

Les clients de Volkswagen ont parlé : ils veulent des boutons et des commandes physiques dans leurs voitures. C’est pourquoi la marque allemande a décidé de changer radicalement sa stratégie de conception intérieure, en s’inspirant du concept-car ID 2all.

Le nouvel intérieur de la ID. 2all, qui comprend le retour des boutons physiques, sera un modèle pour les futurs voitures de VW © Autocar

L’avènement du tout tactile au sein des voitures ne plait clairement pas à tout le monde et visiblement, Volkswagen le sait. La marque change de cap dans la conception de ses intérieurs et va s’inspirer du concept-car ID. 2all en ramenant des boutons et des commandes physiques.

Volkswagen renoue avec les boutons et les commandes physiques : les intérieurs s’inspireront tous de l’ID. 2all

Ce concept-car, qui préfigure en tant que futur modèle électrique compact et abordable, a été présenté au salon de Munich en septembre. Il se distingue par son intérieur épuré et fonctionnel, qui fait la part belle aux boutons rétroéclairés et aux contrôleurs rotatifs, au lieu des écrans tactiles omniprésents sur le Golf Mk8 et de l’ID.3, qui peine à séduire.

Le designer d’intérieur VW, Darius Watola, a expliqué que le concept ID. 2all a montré une nouvelle approche pour tous les modèles et qu’il répondait aux récents commentaires des clients. Le PDG de VW, Thomas Schäfer, a reconnu que l’approche du tout tactile « a causé beaucoup de dommages » à la marque.

L’intérieur de l’ID. 2all comprendra un bouton central BMW iDrive-esq © Autocar

Le nouvel intérieur offre quand même un écran pour les informations sur la conduite, que Watola juge essentiel pour la sécurité, ainsi qu’un écran tactile central pour l’infodivertissement. Il utilise également des matériaux de qualité et durables, comme des tissus, de l’Alcantara, du bois et des métaux, en évitant les plastiques durs, la colle, le cuir et le chrome.

L’ID. 2all est également un hommage aux modèles iconiques de Volkswagen, comme la Beetle, la Golf et la Polo, dit le groupe, avec un style extérieur plus traditionnel que l’ID. 3. Il repose sur la plate-forme MEB Entry, qui sera utilisée pour plusieurs modèles électriques du groupe Volkswagen, dont une Peugeot e-208, une Cupra Urban Rebel et un SUV compact. Rappelons par ailleurs que le groupe allemand cherche à s’allier avec Renault pour concurrencer la Chine.

L’arrière de l’ID 2all © VW

L’ID. 2all, qui pourrait changer de nom en production, sera lancée en 2025, avec un prix de départ inférieur à 25 000 €. Ellel aura une autonomie allant jusqu’à 450 km, grâce à deux tailles de batterie disponibles. Elle sera également équipée de systèmes d’assistance avancés (assistance de voyage, au stationnement), des phares à matrice LED, des sièges électriques de massage et un toit ouvrant panoramique.

ID 2all © VW

Volkswagen espère ainsi séduire les clients avec ce nouveau design, qui vise à faire de la marque une « marque d’amour », selon les mots de Schäfer. Dans tous les cas, le retour des boutons physiques risque de faire plaisir à beaucoup de monde.