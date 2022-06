Une tache solaire géante 3 fois plus grande que la Terre nous fait face

L’activité solaire s’intensifie depuis quelques semaines. Le 25e cycle solaire a débuté en décembre 2019 et devrait atteindre son pic en juillet 2025. En attendant, les astronomes ont repéré une tache solaire qui devient de plus en plus grande à la surface du Soleil. Trois fois plus grande que la Terre, cette tache solaire nous fait face. Mais alors, faut-il s’inquiéter ?

La tache solaire AR3038 capturée le 22 juin 2022 – Crédits : NASA / SDO

Les taches solaires ne sont pas nouvelles. Elles sont observées depuis des centaines d’années par les scientifiques. Selon les chercheurs, la fine couche de plasma qui flotte à la surface du Soleil devient trop épaisse tous les 11 ans. Cela correspond à l’apparition d’une tache solaire. Comme l’a expliqué Tony Phillips qui est l’auteur de SpaceWeather.com, « hier [le 21 juin], la tache solaire AR3038 était grande. Aujourd’hui [le 22 juin], elle est énorme ».

La tache solaire AR3038 pourrait entraîner des éruptions solaires de classe M qui provoqueraient des aurores dans notre atmosphère

Cette tache solaire grandit donc de manière exponentielle, mais il n’y a aucune raison de s’inquiéter. Andrés Muñoz-Jaramillo, scientifique au SouthWest Research Institute de San Antonio au Texas, a assuré que : « je tiens à souligner qu’il n’y a pas lieu de paniquer. Elles se produisent tout le temps, et nous sommes préparés et faisons tout ce que nous pouvons pour prévoir et atténuer leurs effets ».

La tache solaire AR3038 ne présente effectivement pas de danger, mais elle pourrait avoir des conséquences à la surface du Soleil. Elle est notamment susceptible d’entraîner des éruptions solaires de classe M. Ce sont des éruptions moyennement grandes. Elles ne sont donc pas aussi puissantes que l’éruption solaire de degré X-1 qui a été observée l’année dernière. Celle-ci provenait d’ailleurs de la tache solaire AR2887.

Huge sunspot group AR3038 imaged this afternoon through a brief sucker hole in the clouds. AR3038 has doubled in size over the last 24 hours! pic.twitter.com/rSl2dS6YFK — David Hoskin (@d_hoskin) June 20, 2022

Si la tache provoque des éruptions solaires de classe M dans notre direction, les particules chargées pourraient interagir avec notre champ magnétique et créer des aurores dans l’atmosphère. Pour le moment, l’agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) n’a émis aucune alerte d’aurore pour la Terre.

En plus des aurores, les éruptions solaires de classe M peuvent éventuellement provoquer de brèves pannes de radio. Plus rarement, elles peuvent perturber les satellites ou encore les lignes électriques. Par exemple, une éruption solaire de classe X avait endommagé une centrale électrique au Canada en 1989. En tout cas, il n’y a rien à craindre de cette tache solaire AR3038, même si elle est déjà trois fois plus grande que la Terre.

