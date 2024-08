Une Tesla lance sa mise à jour et bloque la route pendant près d’une heure

Les habitants de Sète ont fait face à une énorme bourde d’un conducteur de Tesla. La voiture électrique a lancé sa mise à jour au milieu du trafic routier et a donc bloqué les automobilistes et riverains pendant près d’une heure.

Une Tesla s’est arrêtée subitement dans le centre de Sète, causant un embouteillage majeur pendant 45 minutes

La panne serait due à une mise à jour inattendue du système du véhicule électrique

La police municipale est intervenue pour rediriger le trafic

Un incident inhabituel a perturbé la circulation dans le centre-ville de Sète, ce mercredi 21 août. Vers 11h45, une Tesla s’est soudainement immobilisée Grande rue Mario-Roustan, provoquant un embouteillage majeur qui s’est étendu jusqu’au pont Virla comme le rapporte Midi-Libre.

Le trafic a été bloqué pendant environ 45 minutes

L’arrêt inopiné du véhicule, survenu face au restaurant La Cave à Manger au numéro 35 de la rue, a non seulement paralysé le trafic routier mais a également affecté les transports en commun. Une centaine de personnes attendant le bus au passage du Dauphin pour se rendre aux plages se sont retrouvées bloquées par cet incident.

Selon les témoignages des riverains, la cause de cette panne serait liée à une mise à jour du système de la voiture, déclenchée de manière inopinée. Cette situation soulève des questions sur la gestion des mises à jour logicielles des véhicules connectés et leur impact potentiel sur la sécurité routière et la fluidité du trafic urbain.

La police municipale est intervenue

Face à cette situation exceptionnelle, la police municipale est rapidement intervenue. Les forces de l’ordre ont tenté de fluidifier la circulation en redirigeant les automobilistes vers la rue Paul-Valéry, une mesure particulièrement cruciale en ce jour de marché où l’affluence était déjà importante.

L’incident a duré environ 45 minutes, un peu moins d’une heure, pendant lesquelles les autorités et les automobilistes ont dû faire preuve de patience et d’adaptabilité. Ce n’est qu’au terme de ce délai que le véhicule a pu être redémarré, permettant une reprise progressive de la circulation.

Cette situation aurait donc été provoquée par un utilisateur de Tesla qui n’avait vraisemblablement pas conscience qu’il était impossible de rouler pendant une mise à jour. Autant dire que la prochaine fois que votre PC met trop de temps à appliquer une update, vous pourrez relativiser !