Tesla : l’Autopilot serait toujours un danger sur la route, une nouvelle enquête ouverte

Avec la mise à jour de 2 millions de voitures Tesla fin décembre, on pensait que les soucis de l’Autopilot étaient définitivement réglés. Que nenni répond la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) en ce vendredi 26 avril. L’institution fédérale chargée de la sécurité sur les routes des États-Unis a annoncé ouvrir une nouvelle enquête, pour déterminer si cette mise à jour officiellement classifié comme un rappel produit est suffisante.

La mise à jour de l’Autopilot de Tesla ne serait pas suffisante

Pour justifier l’ouverture de cette nouvelle enquête, la NHTSA affirme avoir identifié des problèmes liés à des accidents survenus après l’installation de la mise à jour de l’Autopilot. L’institution indique également avoir effectué des tests préliminaires sur des véhicules ayant fait l’objet du correctif. Bien que la NHTSA ne le précise pas, ces tests ont visiblement montré des failles dans le logiciel.

Depuis plusieurs années, le logiciel d’assistance à la conduite de Tesla fait froncer les sourcils des officiels de la NHTSA, à cause des multiples incidents connus par des conducteurs qui l’avaient activé. Fin août, la justice américaine annonçait la tenue prochaine de procès concernant l’Autopilot de Tesla.

L’un de ces procès qui concernait la mort d’un ingénieur d’Apple au volant de sa Tesla s’est finalement réglé à l’amiable. Plutôt que de s’exposer à condamnation publique en justice à cause de l’Autopilot, un argument de vente de taille pour ses véhicules, Tesla a préféré payer une somme dont le montant n’a pas encore été révélé à la famille du défunt.

Tous les modèles de Tesla sont concernés par une enquête

La nouvelle enquête concerne les Model Y, X, S, 3 et le Cybertruck aux États-Unis produits entre 2012 et 2024, équipés de l’Autopilot. Lors de la précédente enquête, la NHTSA affirme avoir identifié au moins 13 accidents de Tesla impliquant un ou plusieurs décès et de nombreux autres impliquant des blessures graves, dans lesquels “une mauvaise utilisation prévisible du système (Autopilot) par le conducteur a joué un rôle apparent.“

Pour les dirigeants de l’institution, le nom lui-même invite à un trop de confiance. Les conducteurs, persuadés qu’ils n’ont plus rien à faire, se laissent aller et ne respecte pas les consignes de sécurité données par le système. Pour Tesla, c’est là tout le problème : les accidents sont causés par les conducteurs, pas par le logiciel en lui-même.

