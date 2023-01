Une Tesla s’arrête brusquement sur l’autoroute et provoque un gigantesque accident

Un carambolage de huit voitures le 24 novembre 2022 sur le Bay Bridge de San Francisco. © California Highway Patrol

Des images de la surveillance routière montrent une Tesla Model S changeant de voie, puis freinant brusquement lorsqu’elle traversait le pont de la baie de San Francisco, entraînant un gigantesque accident impliquant huit véhicules. L’accident a blessé neuf personnes, dont un enfant de 2 ans, et bloqué la circulation sur le pont pendant plus d’une heure.

La vidéo et les nouvelles photographies de l’accident, qui ont été obtenues par California Public Records Act, fournissent enfin un premier aperçu de ce qui s’était passé le 24 novembre, jour de Thanksgiving, confirmant les témoignages de l’époque.

Elon Musk venait de se féliciter pour le lancement de l’Autopilot

Le conducteur a déclaré à la police qu’il avait utilisé l’Autopilot, note le rapport, avant que ses freins ne se soient brusquement activés. Quelques heures à peine avant l’accident, le P.-D. G. de Tesla, Elon Musk, avait annoncé triomphalement que la capacité de conduite entièrement autonome était enfin disponible en Amérique du Nord. À la fin de l’année dernière, Tesla avait déployé la fonctionnalité auprès de plus de 285 000 personnes en Amérique du Nord, selon la société.

La National Highway Traffic Safety Administration, ou NHTSA, a déclaré qu’elle ouvrait une enquête sur l’incident. Les véhicules Tesla utilisant le système d’assistance à la conduite ont été impliqués dans 273 accidents connus de juillet 2021 à juin 2022, selon leurs données. Les Tesla représentaient près de 70 % des 329 accidents dans lesquels des systèmes avancés d’assistance à la conduite étaient impliqués, ainsi qu’une majorité de décès et de blessures graves qui leur sont associés, selon les données.

Cela fait plusieurs mois que les conducteurs de Tesla se plaignent de « freinages fantômes ». Plus de 100 plaintes de ce type ont été déposées auprès de la NHTSA en trois mois, selon le Washington Post. Le terme Full Self-Driving (« conduite entièrement autonome ») a été jugé par d’autres fabricants et groupes industriels comme trompeur et même dangereux. L’année dernière, la société de technologie de conduite autonome Waymo, détenue par la société mère de Google, a annoncé qu’elle n’utiliserait plus ce terme.

Ces preuves tombent assez mal, étant donné que l’Euro NCAP vient d’annoncer que les Tesla Model S et Model Y étaient les voitures les plus sûres de 2022. Les vidéos du carambolage sont à retrouver sur l’article dédié de The Intercept, qui relaye l’information.