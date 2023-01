La voiture la plus sûre de 2022 est une électrique et c’est une Tesla Model S

L’European New Car Assessment Program (Euro NCAP) vient de dresser, comme chaque année, sa liste des véhicules les plus sûrs. En 2022, Tesla rafle la mise avec ses Tesla Model S et Model Y. Trois autres voitures sont mentionnées, dont l’IONIQ 6 d’Hyundai et deux autres voitures chinoises.

Une Model S © Tesla

European New Car Assessment Program (Euro NCAP), l’organisme international indépendant dont la fonction principale est d’effectuer des essais de choc afin de tester les capacités dans le domaine de la sécurité passive des véhicules, vient de divulguer sa liste des voitures les plus sûres de 2022.

Pour définir les véhicules « Best in Class », un calcul est fait de la somme pondérée des scores dans chacun des quatre domaines d’évaluation : choc frontal, choc latéral, choc contre un poteau et choc avec un piéton. Cette somme sert de base à la comparaison des véhicules. Les voitures se qualifient uniquement avec l’équipement de sécurité standard. Les cotes supplémentaires, basées sur l’équipement en option, sont exclues.

La Tesla Model S, élue voiture la plus sûre de l’année

Ainsi, selon Europ NCAP, c’est la marque d’Elon Musk, Tesla, qui rafle la mise avec ses Model Y et Model S. La première a obtenu un score de 97 % pour la protection des adultes, 87 % pour les enfants, 82 % pour les usagers vulnérables et 98 % pour l’assistance sécurisée. En 2019, la société Folksam avait pourtant exclu Tesla de son classement des voitures les plus sûres.

La seconde, la Tesla Model S est quant à elle mentionnée deux fois (modèles Pure EV et Premium), avec un score de 94 % pour la protection des adultes, 91 % pour celle des enfants, 85 % en piétons et autres utilisateurs vulnérables et 98 % pour l’aide à la sécurité.

Euro NCAP a récompensé trois autres véhicules : l’IONIQ 6 d’Hyundai, qui obtient un score de 97 % à la protection des adultes à bord. La Funky Cat d’ORA, une marque chinoise, décroche la première place pour la catégorie des petites voitures familiales et la WEY Coffee 01 celle du grand SUV le plus sécurisé de 2022.

« Certaines catégories peuvent ne pas être représentées, car Euro NCAP a testé trop peu de voitures de cette classe cette année-là » précise l’organisme, qui donne tout de même à la Lexus RX une mention honorable. Vous pouvez retrouver tous les détails de ce classement à cette adresse.