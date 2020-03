Une vieille enseigne d’Apple démarre à 20 000 $ aux enchères

L’enseigne vintage mise en vente / Nate D. Sanders Auction

La vente aux enchères de cette vieille enseigne d’Apple ne démarre que le 26 mars, mais fait déjà parler d’elle sur la toile. Et pour cause, avec un prix de départ de 20 000 $ (environ 18 500 €), ce n’est pas tous les jours qu’on peut se procurer un ancien panneau d’Apple. D’ailleurs, tout ce qui touche à l’histoire d’Apple est régulièrement mis aux enchères. On peut citer par exemple le rare ordinateur Apple-1 qui s’est vendu en 2017 pour la « modique » somme de 115 000 €. Mais bon, contrairement à cette vente, c’était une pièce technologique en état de fonctionnement. Encore plus récemment, il y a seulement quelques jours, un autre ordinateur Apple-1 s’est vendu pour plus de 420 000 €. Comme quoi, les produits Apple prennent beaucoup de valeur avec le temps.

Une enseigne vintage particulière

Qu’est-ce qui rend donc cette enseigne si spéciale, hormis son âge avancé ? Apparemment, selon l’organisateur de la vente aux enchères, Nate D. Sanders Auctions, cette enseigne appartenait à un magasin qui avait découvert la jeune entreprise à l’occasion d’une conférence en 1976. Depuis, il était devenu revendeur officiel.

L’enseigne mesure environ 1,20 mètre de longueur pour 1,50 mètre de hauteur. Elle serait datée de 1978 et affiche le célèbre logo arc-en-ciel d’Apple. Ce logo était le deuxième de l’entreprise après la représentation d’Isaac Newton assis sous le pommier. Le logo arc-en-ciel est donc le premier à avoir introduit la pomme croquée en 1977. Steve Jobs avait choisi cette palette de couleur, qui n’a plus la même signification aujourd’hui, afin de se différencier des concurrents et de rejeter une image plus joyeuse de la marque. Le logo a été remplacé en 1998 par la pomme monochrome que tout le monde connaît.

Pour en revenir au sujet, l’enseigne vintage est décrite par Nate D. Sanders comme étant en très bon état avec cependant quelques marques sur la surface et du jaunissement par endroits. Il sera intéressant de voir à quel prix cette enseigne vintage se vendra le 26 mars. Elle viendra compléter la collection des produits Apple mis aux enchères.

Source : Apple Insider