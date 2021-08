Virgin Galactic : l’incroyable expérience du tourisme spatial en vidéo

Virgin Galactic, concurrent de SpaceX et Blue Origin en ce qui concerne le tourisme spatial, a dévoilé à quoi ressemblera un vol spatial.

La course au tourisme spatial est lancée. Jeff Bezos a déjà voyagé dans l’espace avec Blue Origin, alors qu’Elon Musk voyagera lui avec Virgin Galactic. Les voyages spatiaux seront peut être un jour accessibles au grand public, avec le trio SpaceX, Blue Origin, et Virgin Galactic, dont la concurrence devrait tirer les prix vers le bas. En attendant, Virgin Galactic, qui a récemment réussi plusieurs vols d’essai, a dévoilé son expérience en vidéo, et ça fait rêver.

Crédit : Virgin Galactic

La vidéo, publiée sur la chaine officielle de Virgin Galactic sur YouTube, vise à mettre en avant l’offre de la marque.

Virgin Galactic : le VMS Unity décollera comme un avion de ligne

La première innovation présentée concerne le lancement. La vidéo explique que contrairement au lancement extrêmement couteux en énergie d’une fusée, Virgin Galactic a opté pour une option plus flexible. L’appareil se présente comme un avion à trois fuselages qui décolle d’une façon comparable aux avions de ligne. Il s’agit en fait d’un lanceur, auquel est attaché le vaisseau spatial. L’appareil s’élève ensuite jusqu’à environ quinze kilomètres d’altitude afin de rendre l’arrivée dans l’espace à la fois plus économique, mais aussi plus agréable pour les passagers.

Une fois arrivé à une altitude suffisante, le vaisseau se libère de la structure, laissant les deux fuselages latéraux derrière. Le vaisseau s’élève ensuite jusqu’à atteindre l’espace, à une vitesse pouvant atteindre trois fois celle du son. C’est à ce moment là que les passagers pourront voir le ciel changer de couleur, du bleu, en passant par l’indigo, au noir. Une fois les moteurs arrêtés, les passagers, équipés de leur tenue Virgin Galactic, pourront se détacher. C’est alors qu’ils pourront expérimenter la fameuse gravité zéro. Ils pourront donc flotter dans la cabine, profitant d’une vue de la terre à travers les nombreux hublots.

Virgin Galactic : le VMS Unity atterrira… comme un avion de ligne

Pour retourner dans l’atmosphère terrestre, le VMS Unity utilise une autre innovation de Virgin Galactic, appelée « la Plume ». Celle-ci permet de « replier » les ailes du vaisseau. Dans cette vidéo, Virgin Galactic explique que deux techniques existent pour l’entrée dans l’atmosphère : le véhicule à ailes, ou les véhicules de type capsule. La « Plume » permettrait de faire passer le vaisseau de l’une à l’autre de ces configurations. Le vaisseau serait ainsi capable d’amorcer son entrée dans l’atmosphère en mode capsule, puis de déployer les ailes en approchant du sol. Cela permettrait notamment de poser le vaisseau, d’une façon similaire à l’atterrissage d’un avion de ligne.

L’expérience décrite par Virgin Galactic est impressionnante. Les premiers passagers, dont Elon Musk fera partie, en diront probablement plus sur leur expérience. Nous pourrons ainsi avoir une meilleure idée sur l’expérience globale proposée par Virgin Galactic. Les premiers vols touristiques de Virgin Galactic sont prévus pour 2022.

Source : syfy.com