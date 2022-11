Visio-conférence : jouer en ligne avec ses collègues c’est désormais possible sur Microsoft Teams

Vous n’arrivez pas à rester concentré plus de 32 minutes lors d’une visio-conférence ? Vous en avez marre de télé-travailler tous les jours et de ne rien partager avec vos collègues. Microsoft a peut-être trouvé la solution ! En effet, la firme américaine a dévoilé cette semaine l’application Games for Work, disponible gratuitement et sans publicité, pour les utilisateurs du service de visio-conférence Teams.

Microsoft Teams © Pixabay

Développée en partenariat avec les équipes de la célèbre console de jeu Xbox, l’ambition de Microsoft est de proposer une nouvelle approche du télétravail, qui répondrait aux attentes à la fois des télétravailleurs et des entreprises. Pour cela, cinq jeux sont actuellement développés par la firme américaine : Ceci et Cela, Icebreakers, Minesweeper, Wordament et le plus traditionnel Solitaire. Ainsi, jusqu’à 250 joueurs pourront s’affronter à travers de ces différents jeux, directement via le service de visio-conférence. A noter également que cette application est, pour le moment, uniquement disponible dans des versions pilotes accessibles aux clients Teams Entreprise et Teams Education. La généralisation du service à un public plus large se fera en fonction du succès de cette première expérimentation.

Il convient aussi de rappeler que deux autres applications sont déjà disponibles sur Microsoft Teams. Polly et Kahoot permettent, en effet, d’intégrer une certaine interactivité entre les travailleurs.

A lire aussi > Télétravail : les meilleurs logiciels et services gratuits ou payants pour travailler à distance

Des jeux en ligne pour augmenter la productivité des entreprises

Gagnant – Gagnant. Voilà en un mot pourquoi ce nouveau service a toutes les chances de connaître un certain succès et de se généraliser par la suite. En effet, l’entreprise américaine fonde son nouveau projet sur une statistique simple : les travailleurs augmentent de 20% en moyenne leur productivité au travail après leur participation à des « activités de consolidation d’équipe ». En bref, une équipe soudée et heureuse serait un réel atout pour les entreprises. Cela limiterait les départs volontaires et les arrêts maladies et permettrait d’assurer une certaine stabilité dans l’équipe.

Source : Techradar.com