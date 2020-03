Télétravail : notre sélection des meilleurs logiciels et services gratuits ou payants

Voila, vous êtes en télétravail, et il est désormais temps d’optimiser votre nouvel espace numérique de travail. Nous avons pour cela regroupé une sélection d’outils et services indispensables pour travailler efficacement de chez soi.

Vous faites partie des travailleurs confinés à domicile et vous découvrez le télétravail, mais vous ne savez pas vraiment quels outils vous pouvez utiliser ? Ce dossier est fait pour vous : nous avons regroupé les principaux outils, logiciels et programmes destinés à vous simplifier la vie et vous permettre de travailler au mieux à distance.

Les outils de messagerie instantanée et de visioconférence

Impossible de ne pas commencer par l'indétrônable Slack : cette plateforme de collaboration et de gestion de projets permet au sein d'une entreprise d'échanger des fichiers, de discuter en direct avec ses collaborateurs ou encore de travailler en temps réel sur les mêmes données.

Skype reste le logiciel de référence en matière de VoIP et de visioconférence. Il permet de passer gratuitement des appels, et peux servir de base à un travail collaboratif, surtout sa version Entreprise intégrée à Teams, le service de communication collaborative de Microsoft (qui comprend également Exchange, ou Sharepoint).

Multiplateforme (Windows, Android, iOS et macOS), WhatsApp est une messagerie instantanée gratuite qui permet de communiquer avec ses collaborateurs, en passant des appels ou envoyant des messages. Il est également possible de partager photos, vidéos, messages audio et bien entendu fichiers.

Très à la mode actuellement, Zoom est un service gratuit de messagerie instantanée et de visioconférence compatible avec de nombreuses plateformes. Les conférences peuvent accueillir jusqu'à 100 utilisateurs connectés, le tout avec une interface simple d'accès.

Comme les logiciels précédents, Whereby est un outil de communication et de visioconférence (payant, une version de démonstration est toutefois disponible), avec comme avantage de ne pas avoir besoin d’installer de logiciel sur son ordinateur (une petite appli est en revanche nécessaire pour l’utiliser sur smartphone). Il est également possible de partager son écran.

Les outils de stockage en ligne

Google Drive est probablement l'un des outils de stockage de documents en ligne les plus connus et les plus utilisés. Ce service regroupe Google Docs, Sheets et Slide, ou encore Drawing. Il est ainsi possible de partager des fichiers ou de travailler sur ces derniers de manière collaborative. La licence gratuite permet de disposer de 5 Go d'espace de stockage.

OneDrive est l’équivalent chez Microsoft de Google Drive. Il propose globalement les mêmes fonctionnalités : création et suppression de fichiers, partage de photos et vidéos et consultation de documents partagés. Ici aussi, il est possible de travailler de manière collaborative sur n’importe quel type de fichier bureautique depuis Windows ou un smartphone (Android, iOS). La version gratuite offre 5 Go d’espace de stockage.

Dropbox est à la fois un service de stockage de documents en ligne, et le nom du logiciel qui permet de faire l’interface entre votre ordinateur et ce service. Si la version gratuite offre 2 Go d’espace de stockage, il est possible d’augmenter cette capacité jusqu’à 100 Go avec l’offre payante. Comme d »habitude, il est ensuite possible de partager les documents stockés.

Les solutions pour partager des documents

WeTransfer est un service de partage et de transfert de fichiers ne nécessitant ni création de compte, ni enregistrement en ligne. La version gratuite permet de transférer des fichiers d'une taille maximale de 2 Go avec une disponibilité des fichiers pendant 7 jours. La version payante, WeTransfer Plus, permet d'augmenter cette limite jusqu'à 20 Go.

TransferNow est un autre service de transfert de fichiers en tous genres (photos, vidéos et autres documents bureautiques). Les membres invités sont limités à 4 Go par transfert (3 transferts par jour, 20 destinataires par transfert), cette limite passant à 20 Go par transfert (en nombre illimité par jour, 50 destinataires par transfert) pour les membres Premium.

Les outils de gestion de projets

Trello est un outil de gestion de projet en ligne qui permet d’organiser de manière visuelle et d’attribuer aux collaborateurs les différentes tâches. La version de base, limitée en fonctionnalités tout en restant largement utilisables pour des projets simples, est gratuite. La version payante permet d’utiliser des services supplémentaires.

Avoir un outil de visioconférence, c’est bien. Mais pouvoir planifier les visioconférences avec ses collègues et collaborateurs, c’est mieux ! Doodle propose justement ce type de service, simplement et rapidement. Il est possible de suggérer des dates sur un calendrier, d’inviter des participants et de sélectionner la meilleure proposition, une fois que les disponibilités de chacun sont connues. La version gratuite de Doodle est suffisamment fonctionnelle pour de petites structures, mais une version Premium payante est également proposée en cas de besoin.

Les logiciels pour gérer son travail

Evernote est une application gratuite multiplateforme (Windows, macOS, smartphones) offrant la possibilité d'annoter sous forme de texte, photo ou audio tout ce qui vous passe par la tête. C'est également un outil idéal pour classer des notes ou capturer des idées, et plus généralement rester bien organisé. Une version Premium payante, offrant la possibilité de synchroniser et partager ses fichiers, est également disponible.

Toogl est un logiciel de suivi et de rapport du temps passé sur une tâche ou un projet, il est donc parfait pour organiser le temps passé sur chaque projet, et plus globalement pour analyser sa productivité. Le service est disponible via des applications de bureau et mobiles, ainsi que grâce à un site web.

Dashlane permet de gagner du temps dans la gestion de ses identifiants de connexion et de paiement, tout en protégeant ses mots de passe et autres données sensibles. Multiplateformes (Windows, macOS, smartphones), le logiciel est gratuit.

