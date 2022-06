Vivo sort le X80 Pro en France, un photophone d’envergure

Le Vivo X80 Pro – Crédit : Vivo

Après la sortie du Vivo V23, qui de change de couleur quand le soleil brille, Vivo vient d’annoncer l’arrivée prochaine du X80 Pro en Europe. Un smartphone vendu 1299 euros qui s’insère donc dans le segment des hauts de gamme. Il sera commercialisé à compter du 30 juin prochain. Focus sur ses caractéristiques principales.

Le X80 Pro est composé d’un écran AMOLED E5 WQHD+ s’étalant sur 6,78 pouces. Celui-ci profite d’une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz. Propulsé par un processeur Snapdragon 8 Gen 1 signée Qualcomm, ce smartphone compatible WiFi 6 et 5G est assisté par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. D’après la constructeur, la puce « améliore grandement les performances CPU par rapport à son prédécesseur ».

À lire > Vivo X Fold : images du premier smartphone pliable

Vivo X80 Pro: un photophone qui veut faire de l’ombre à ses rivaux

C’est au niveau de la photographie que Vivo joue son va-tout en proposant un quadruple module dorsal. Celui-ci se décline ainsi : un capteur de 50 mégapixels bénéficiant de la stabilisation optique de l’image et d’un capteur GNV calibré pour optimiser luminosité et détails. À cela s’ajoutent un ultra grand-angle de 48 mégapixels, un capteur portrait de 12 mégapixel et un périscope x5 de 8 mégapixels. À l’avant, un capteur de 32 mégapixels trône pour les selfies.

Du reste, le fabricant vante de nombreuses fonctionnalités additionnelles (effet bokeh, Pure Night View pour les photos de nuit, clarté sublimée et tons rehaussés par la fonction XDR Photo, couleurs plus précises grâce au ZEISS Natural Color). Promettant une « expérience de photographie mobile de premier plan », Vivo tresse les louages de la Vivo V1+, sa puce de traitement d’images nourrie à l’IA offrant « une qualité visuelle de niveau professionnel ».

Pour tenir le choc, le X80 Pro bénéficie d’une batterie conséquente de 4700 mAh, laquelle fonctionnant avec la recharge rapide 80 W. Il peut retrouver toute son énergie en 36 minutes, selon la marque. Il est aussi possible d’opter pour la recharge sans fil 50 W. La charge complète sera alors obtenue en 50 minutes.

La marque a également songé aux gamers en intégrant un moteur distillant des « vibrations silencieuses mais puissantes » afin d’accroître l’immersion. Notez également la présence d’un double haut-parleur stéréo doté de basses puissantes. Mais aussi d’un capteur d’empreintes digitales 3D présenté comme ultra-rapide, tant au niveau de sa configuration que du déverrouillage (0,2 secondes).