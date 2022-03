Le Vivo V23 change de couleur au soleil, sortie imminente

Un smartphone sensible aux UV – Crédit : Vivo

Depuis 2020, nous savions que Vivo planchait sur un téléphone avec un dos capable de changer de couleur. Une technologie innovante qui prend désormais corps dans un modèle sur le point de débarquer sur le marché européen. Il s’agit du Vivo V23 5G, un smartphone de milieu de gamme qui sortira dès la mi-avril sur les étals. Si le prix reste encore inconnu, on peut supposer qu’il se nichera autour des 500 euros.

Comme évoqué plus haut, sa face arrière réagira à l’exposition des rayons ultraviolets à l’instar des nuances changeantes du Realme 9 Pro+. Concrètement, elle passera de l’or au turquoise quand le soleil viendra s’inviter dans le ciel. Il est toutefois possible d’opter pour le coloris noir étoilé si cette technologie ne vous inspire guère.

Vivo V23 : un photophone bien fourni

Qu’on se le dise, le téléphone est bien parti pour être un photophone efficace, marchant dans les traces du Vivo X60 Pro dont vous pouvez retrouver le test ici. À l’arrière, on retrouve un capteur principal de 64 mégapixels auquel s’ajoute un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Le module est complété par un capteur macro de 2 mégapixels.

Dans son communiqué, le constructeur insiste notamment sur le mode « Vision nocturne extrême ». Ce dernier permettrait d’obtenir de très bons rendus même en conditions de faible luminosité. Citons également la prise en charge des fonctionnalités Bokeh Flare Portrait (floutage de l’arrière-plan) et Party Portrait (pour immortaliser les instants de fête).

À l’avant, ce smartphone se distingue par son double module selfie avec autofocus intégré. Celui-ci est composé d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Vivo s’attarde en outre sur la présence d’un double flash, idoine pour bichonner vos selfies même lorsque la lumière est basse. Le tout est complété par la contribution de l’IA et du débruitage multi-images.

Vivo V23 : écran, batterie, puissance

Ce smartphone 5G est propulsé par le processeur MediaTek Dimensity 920, lequel est assisté dans sa tâche par 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage interne. Ce qui laisse augurer de bons résultats tant dans l’utilisation des applications quotidiennes qu’en jeu. Et si ce n’est pas assez, une fonctionnalité RAM étendue permet de mobiliser 4 Go supplémentaires. Idéal pour les adeptes du multitâche.

Concernant l’écran AMOLED FHD+, celui-ci bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui n’est toutefois pas adaptatif. Enfin, le Vivo V23 sera doté d’une batterie de 4200 mAh fonctionnant avec la charge rapide 44 W.