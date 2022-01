Voici la Razer x Fossil Gen 6, une smartwatch calibrée pour les gamers

La Razer x Fossil Gen (Crédits : Razer et Fossil)

Les montres connectées sont devenues des accessoires prisés des consommateurs. Et alors qu’Apple fait office de mastodonte sur le marché, la concurrence fait tout pour grignoter une part du gâteau. C’est notamment le cas de Fossil qui s’est associé avec un acteur phare de l’industrie bien connu des PCistes acharnés, Razer. Un moyen pour le fabricant américain de séduire potentiellement une nouvelle frange de clients.

Spécialisé dans la production de souris, claviers, manettes et autres périphériques destinés aux gamers, Razer avait déjà fait un saut sur le segment des smartwatches en 2016 avec sa Nabu Watch. Lors du CES 2022, les deux marques ont dévoilé le fruit de de leur collaboration : la Razer X Fossil Gen 6 Smartwatch. Comme son nom l’indique, cette dernière a été conçue sur le modèle du flagship de Fossil, la Fossil Gen 6 et bénéficie du système d’exploitation Wear OS, la version smartwatch d’Android.

Razer x Fossil Gen 6 : des fonctionnalités bien-être pour bichonner les gamers

Dans le détail, elle embarque trois cadrans différents (analogique, text, chroma) et deux bracelets interchangeables en silicone reprennant les coloris noir et vert iconiques de Razer. Dans ses entrailles se niche le fameux processeur Snapdragon Wear™4100+. D’après les deux constructeurs, celui-ci devrait accélérer sensiblement le temps de chargement des applications, tout en optimisant la consommation énergétique.

L’accent a également été mis sur la santé des joueurs, comme le souligne Steve Evans, EVP Chief Brand Officer de Fossil, dans le communiqué de presse : « Le bien-être est également incroyablement important pour nos clients, et la Gen 6 a été conçue en gardant à l’esprit les objectifs de bien-être quotidiens du porteur, qu’il s’agisse de prendre du temps de repos avec une séance de respiration guidée, de suivre son sommeil ou de surveiller sa fréquence cardiaque pendant une journée gaming. »

La Razer x Fossil Gen 6 : une édition limitée

Accéléromètre, gyroscope, boussole, altimètre, fréquence cardiaque PPG, SpO2,… Force est de constater que la Razer x Fossil Gen 6 est bardée de capteurs. Comme précisé plus haut, il sera notamment possible de suivre l’historique de son sommeil et de contrôler les temps de repos. Un capteur de fréquence cardiaque est aussi de la partie ainsi qu’un capteur SpO2 qui permet de calculer le taux d’oxygène dans le sang. Un bon point par ailleurs pour les notifications mains libres et les appels avec le microphone qui donneront la possibilité aux gamers « de rester connecté sans avoir à mettre leur journée ou leur jeu en pause ».

Compatible avec le Bluetooth 5.0 LE et le Wi-Fi, cette montre étanche à la baignade est dotée de 8 Go de stockage interne et de 1 Go de mémoire vive. Côté batterie, les constructeurs annoncent qu’une charge de 80 % pourra être atteinte en à peine une demi-heure. La Smartwatch Razer X Fossil Gen 6 sera mise en vente en janvier au prix de 329 dollars sur les sites des deux marques et dans certains magasins physiques. Tout le monde ne pourra pas l’acquérir puisque seulement 1337 unités seront commercialisées.