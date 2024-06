Voiture la plus vendue en 2023 : Tesla s’écroule, cette Volkswagen prend le dessus

Le marché automobile européen connait un bouleversement majeur ! Un nouveau modèle, plus dynamique et séduisant, se dresse contre le champion historique pour s’emparer du titre de modèle le plus vendu de l’année. Une lutte acharnée s’annonce.

Le T-Roc fait un carton en Europe © VW

Le marché automobile européen est bousculé. Le Volkswagen T-Roc, petit SUV en pleine ascension, bouscule la suprématie de la Golf, modèle emblématique de la marque. Pendant ce temps, Tesla connait un immense revers avec la Model Y, dont les ventes s’effondrent.

Volkswagen T-Roc : le nouveau roi des ventes en Europe ?

Le T-Roc devance actuellement la Golf de 415 ventes, selon les données préliminaires de Dataforce. Le petit SUV a enregistré une hausse de ses ventes de 12 % en mai par rapport à l’année dernière, tandis que la Golf a connu une augmentation de 28 %. Cette dernière pourrait combler son retard d’ici à la fin du mois lorsque tous les chiffres seront compilés.

La Dacia Sandero reste néanmoins solidement ancrée à la troisième place, avec 18 676 ventes, malgré une baisse de 10 % par rapport à mai 2023. La petite berline économique du groupe Renault a même été la plus vendue en Europe pendant trois des cinq premiers mois de l’année.

Sandero © Dacia

Du côté des autres constructeurs, le groupe VW domine le classement avec quatre modèles dans le top six, tandis que Stellantis occupe les places sept à dix. Citroën, quant à elle, profite de l’arrivée prochaine de la nouvelle génération de la C3 pour écouler les stocks de l’ancienne version. Les ventes de la petite citadine ont ainsi bondi de 68 % le mois dernier.

Dans le reste du classement, la course est serrée pour la 9e place entre la Peugeot 208 et l’Opel et Vauxhall Corsa, avec seulement 66 ventes d’écart entre les deux modèles. Le Kia Sportage n’est pas non plus loin derrière et pourrait créer la surprise.

Tesla, en revanche, connait un fort recul. La Tesla Model Y, qui était encore en tête des ventes en mai 2023 et le plus produit cette année, chute désormais à la 18e place, avec une baisse de 49 %. Ce revers s’explique en partie par une grève des dockers en Suède qui bloque les livraisons du constructeur par bateau vers le pays depuis décembre.

Tesla Model Y

La bataille pour le titre de champion des ventes en Europe s’annonce donc serrée jusqu’à la fin de l’année. La Golf parviendra-t-elle à conserver sa couronne ou le T-Roc la détrônera-t-il ? D’autres modèles pourraient-ils créer la surprise ? Les mois à venir nous le diront.

Source : Automotive News Europe