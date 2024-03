Le Tesla Model Y était le véhicule le plus produit dans le monde en 2023.

2023 était l’année de la consécration pour le Tesla Model Y. Le SUV / crossover électrique était le véhicule le plus produit de la planète l’année dernière toutes catégories confondues, toutefois il n’est pas dit qu’il puisse reproduire cette performance en 2024.

Alors que la dernière version du Tesla Model Y vient d’arriver en France, le véhicule pourrait bien continuer son succès foudroyant. Car l’année dernière était celle de la consécration pour le SUV électrique. Elon Musk peut se frotter les mains : selon les données du cabinet d’études français Inovev, le Model Y était le véhicule le plus produit dans le monde en 2023, toutes catégories confondues.

La liste des 10 voitures les plus produites dans le monde en 2023

Voici la liste des 10 modèles de véhicules les plus produits dans le monde en 2023, classés par nombre d’exemplaires :

Tesla Model Y : 1 137 885 Toyota RAV4 : 989 517 unités Ford F-Series : 933,198 Toyota Corolla : 869 228 Honda CR-V : 679 832 Dodge Ram: 651,581 Toyota Hilux : 646 975 Toyota Camry : 645 915 BYD Song : 645 264 Tesla Model 3 : 636 519

À noter qu’il ne s’agit pas de chiffres de vente. Ces chiffres ne couvrent pas non plus l’ensemble des ventes ou des chiffres de production des constructeurs automobiles : certains préfèrent garder leurs données secrètes.

On remarquera que Toyota affiche de belles couleurs avec quatre modèles dans le top 10, dont le numéro 2 avec le SUV hybride RAV4. C’est le principal représentant des citadines, berlines et autres véhicules de tailles raisonnables. On notera toutefois que le constructeur japonais a son gros pickup Hilux en septième position.

Car ce classement montre surtout la dépendance des Etats-Unis à la voiture. Beaucoup de véhicules de ce top sont d’énormes pickups comme le Ford F-Series qu’on ne verra quasiment que sur les routes américaines. Du moins, qu’on ne croisera quasiment pas sur les routes de France, où dominent plutôt les crossovers / SUV… comme le Tesla Model Y !

La domination du SUV électrique de Tesla pourrait être en péril

Mais il n’est pas certain que cette consécration continue. En effet, les ventes en janvier 2024 du Tesla Model Y en France accusent le coup. Bien qu’il soit toujours en deuxième position, la concurrence affute ses couteaux, par exemple Renault avec sa nouvelle Scénic E-Tech que nous avons essayée.

À plus long terme, Tesla va faire face à un ennemi de taille : BYD, le constructeur de voitures électriques chinois qui a de grandes ambitions. Si Tesla peut se vanter de son Model Y à la première place de la production, BYD s’arme de nombreux modèles différents comme la Seagull, une voiture électrique vendue moins de 9000 euros en Chine.