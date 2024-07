Volkswagen ID.4 : attention, cette technologie cause de nombreux accidents

L’ID.4 de Volkswagen est mis en cause dans plusieurs accidents par des automobilistes. Ils pointent du doigt une technologie innovante présente dans le véhicule : les boutons capacitifs, spécifiquement celui lié au régulateur de vitesse.

© Volkswagen

L’ID.4 baissait de prix en début d’année, tout comme l’ID.5. En prime, le constructeur allemand apportait plusieurs améliorations à ses véhicules, comme une batterie flambant neuve et un design revisité de l’écran tactile.

Malheureusement, l’ID.4 de Volkswagen connaît un problème aussi important que le bug logiciel de 2023. De plus en plus de conducteurs rapportent avoir vécu un accident à cause des boutons capacitifs du véhicule.

Les boutons capacitifs de l’ID.4 de Volkswagen mis en cause dans des accidents

Contrairement aux boutons classiques, les boutons capacitifs ne nécessitent qu’un très léger contact pour que la fonction liée soit activée. L’ID.4 en possède un bon nombre sur son volant multifonctions. Sur la partie gauche du volant du véhicule, se trouvent les aides à la conduite dont le régulateur de vitesse.

Plusieurs conducteurs estiment que l’activation par inadvertence de cette fonction à cause de son bouton capacitif est responsable de leur accident à bord d’une ID.4. Leur geste malencontreux entraîne un freinage ou une accélération brutale, mettant en danger aussi bien le conducteur que les autres usagers de la route.

Le média Arstechinca a pu consulter 13 rapports d’accident de la National Highway Traffic Safety Administration (l’agence chargée de la sécurité routière aux États-Unis) dans lesquels une commande capacitive était impliquée. Dans trois d’entre eux, l’automobilise à bord de l’ID.4 s’est retrouvé blessé.

« Nous en sommes au courant d’un petit nombre de plaintes », tempère de son côté Volkswagen. Le constructeur comptait bien remplacer le volant multifonction capacitif de l’ID.4 comme il l’annonçait en 2022, mais le changement n’a toujours pas eu lieu. Une seule solution pour éviter l’accident : faites très attention de ne pas effleurer les commandes d’aides à la conduite du véhicule par mégarde.