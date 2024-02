Voitures électriques : les bornes de recharges françaises sont de moins en moins fiables

Des bornes Ionity © Ionity

Le paysage de la mobilité électrique en France connaît une évolution significative, marquée par une croissance rapide du nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Mais leur fiabilité laisse à désirer, comme le rappelait déjà l‘UFC Que Choisir, qui dénoncait récemment les failles du réseau et les prix excessifs.

Un réseau de bornes de recharges en expansion, mais une fiabilité qui inquiète

À la fin janvier 2024, Avere-France, en collaboration avec le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, a annoncé, via un rapport, que le territoire français comptait désormais 120 354 points de recharge publics.

Cette annonce intervient après que l’objectif gouvernemental de 100 000 bornes installées a été atteint en mai 2023, témoignant d’un engagement fort en faveur de la transition énergétique. Toutefois, malgré cette avancée notable, le réseau public de recharge dévoile une facette moins reluisante : une fiabilité en baisse.

La disponibilité de ces bornes, essentielle pour assurer une expérience utilisateur sans accroc, affiche un faible taux de 81 % à la fin janvier 2024, en recul par rapport aux 85 % rapportés en avril 2023. Ce déclin de la fiabilité pose un défi majeur pour les propriétaires de véhicules électriques, qui voient leurs options de recharge se multiplier en théorie, mais se heurtent en pratique à des obstacles liés à l’entretien et à la qualité des infrastructures.

Le rapport de densité de 179 points de recharge pour 100 000 habitants met en lumière l’effort de densification du réseau, mais soulève également des questions sur l’équité de la distribution des infrastructures sur le territoire.

Les disparités régionales ajoutent une couche de complexité à la problématique. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), par exemple, dispose de 10 702 bornes de recharge, tandis que la Bretagne en compte seulement 6 322, malgré son potentiel touristique croissant.

La situation actuelle des bornes de recharge en France met quand même en exergue un enjeu crucial : l’importance de la maintenance et de la qualité des infrastructures pour accompagner efficacement la transition vers la mobilité électrique. Alors que le pays s’efforce de réduire son empreinte carbone et de promouvoir des alternatives au transport traditionnel, l’assurance d’un réseau de recharge fiable et accessible devient impérative.