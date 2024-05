Les batteries des voitures électriques sont bien plus fiables que vous ne le pensez, révèle cette étude

© Envato

Les voitures électriques sont souvent critiquées pour le coût élevé de leurs batteries, pouvant atteindre 50 % de la valeur du véhicule. Un remplacement serait donc financièrement douloureux. Heureusement, une étude récente de Recurrent vient calmer les esprits : les remplacements de batteries restent extrêmement rares.

Seuls 2,5 % des batteries de voitures électriques ont nécessité un remplacement

En effet, l’étude révèle que seulement 2,5 % des batteries de véhicules électriques (VE) des millésimes 2011 à 2024 ont dû être changées en dehors des rappels importants. Cette statistique est d’autant plus encourageante pour les modèles récents,puisque le taux tombe sous la barre de 1 % pour les voitures de 2016 et ultérieures. À l’inverse, les véhicules plus anciens (avant 2015) affichent un taux de remplacement de 13 %, soulignant l’amélioration de la technologie des batteries au fil des ans.

Ces chiffres prennent encore plus de poids quand on s’intéresse aux rappels liés aux batteries. Même dans ces cas, les constructeurs prennent généralement en charge le remplacement sous garantie, limitant ainsi les frais pour les consommateurs. L’étude cite l’exemple de General Motors qui a remplacé les batteries de Hummer EV et de Rivian, proposant même une indemnité et un véhicule de prêt aux propriétaires concernés, ainsi que pour le Chevrolet Bolt EV et le Hyundai Kona Electric.

À lire : La voiture électrique, pas si écologique : comment sa fabrication épuise les ressources en eau

Remplacement batteries des voitures électriques © Recurrent

Bien que l’étude ne présente pas de données spécifiques sur les taux de remplacement des batteries Tesla, elle indique que les modèles plus récents (2016 et après) ont un taux de remplacement inférieur à 1 %. Cela suggère que les batteries Tesla sont généralement durables et fiables.

Cette nouvelle rassurante devrait dissiper les inquiétudes concernant le coût de possession à long terme d’un VE. La technologie des batteries ne cesse d’évoluer, offrant une meilleure autonomie et une durée de vie accrue. Les constructeurs semblent aussi proactifs en matière de prise en charge des rares cas de défaillance.

Alors, les batteries des VE sont-elles vraiment un talon d’Achille ? Au vu de ces chiffres, il semblerait que non. En attendant l’arrivée potentielle de solutions de seconde vie pour les batteries usagées…