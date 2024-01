Volkswagen ID.1 : une petite voiture électrique à 20 000 € avant 2027 ?

La Volkswagen ID.2all © Volkswagen

TL;DR L’ID.1 serait une alternative abordable et efficace pour les acheteurs de voitures électriques en Europe.

L’ID.1 se situerait sous l’ID.2, qui a été prévisualisée par le concept ID.2all, et pourrait être développée en partenariat avec Renault.

• L’ID.1 s’inspirerait de l’e-Up !, mais avec des fonctionnalités plus basiques et une batterie à faible coût.

Volkswagen a des ambitions élevées pour son offre de voitures électriques. Après avoir lancé l’ID.3, l’ID.4 et l’ID.5, le constructeur allemand prépare une voiture électrique d’entrée de gamme, petite et abordable, qui pourrait s’appeler ID.1. Selon Autocar, cette voiture de ville à batterie devrait être lancée avant 2027, avec un prix inférieur à 22 000 $ ou 20 000 €.

L’ID.1, une bonne nouvelle pour les acheteurs de voitures électriques en Europe

Cette voiture électrique bon marché serait une aubaine pour les acheteurs de voitures électriques sur le Vieux Continent, qui n’ont pas forcément les moyens ou l’envie de s’offrir un véhicule électrique qui coûte plus de 40 000 €. Elle représenterait également un changement vers des voitures plus simples et plus efficaces, alimentées par batterie.

Cette voiture électrique d’entrée de gamme se situerait sous la prochaine berline ID.2 de VW, qui a été prévisualisée par le concept ID.2all et qui devrait coûter environ 27 500 $ (25 000 €) lorsqu’elle arrivera sur le marché européen dans la seconde moitié de la décennie.

Un partenariat entre Renault et VW pour produire une électrique pas chère ?

Volkswagen pourrait collaborer avec Renault pour développer cette voiture électrique urbaine, selon un rapport précédent. Elle entrerait en concurrence avec la prochaine génération de Renault Twingo, qui devrait également aussi coûter 20 000 €.

Volkswagen n’est pas novice dans le domaine des petites voitures électriques. Le constructeur allemand avait déjà proposé l’e-Up !, qui a été abandonné. L’ID.1 s’inspirerait de son prédécesseur, comme l’a déclaré le chef du développement technique Kai Grünitz.

Une voiture électrique sans fioritures

Les clients potentiels ne devraient pas s’attendre à des aides à la conduite fantaisistes et à beaucoup de technologie à l’intérieur pour le prix. « Vous avez besoin d’une voiture qui correspond vraiment aux demandes des clients dans cette catégorie de prix. Vous n’avez pas besoin d’une technologie haut de gamme dans ces voitures », a déclaré Grünitz.

On pourrait donc s’attendre à la même chose que l’e-Up ! où le système d’infodivertissement de la voiture était… Le smartphone du conducteur. Il s’asseoirait dans un berceau spécialement conçu et se connecterait à la voiture via Bluetooth pour afficher des informations de voyage et jouer de la musique à travers les haut-parleurs. Cette fonctionnalité pourrait faire un retour dans l’ID.1, afin de maintenir les coûts de production à un bas prix.

Source : Autocar