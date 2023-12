Volkswagen ID.2 : voici la voiture électrique à 25 000 € qui se veut abordable et performante

©Volkswagen

Sur Instagram, Volkswagen ne cache pas ses ambitions dans le domaine de la voiture électrique. Le constructeur allemand, qui a déjà lancé plusieurs modèles sous la gamme ID, prépare un nouveau coup d’éclat avec la ID.2, une voiture électrique compacte et abordable, prévue pour 2025. Ce modèle, qui vise à démocratiser la mobilité électrique, pourrait rivaliser avec la Tesla Model 2, annoncée pour le même prix.

Volkswagen ID.2 : la compacte électrique qui défie Tesla sur son terrain

La Volkswagen ID.2 s’inscrit dans la tendance des véhicules électriques économiques, qui séduisent de plus en plus de consommateurs. Plusieurs constructeurs, comme Citroën et sa nouvelle Citroën e-C3, Renault avec la Renault 5 E-Tech, Toyota avec l’Urban, ou encore Tesla avec la Model 2, ont annoncé des projets de voitures électriques à moins de 25 000 euros. Volkswagen ne veut pas être en reste, et mise sur la ID.2 pour se positionner sur ce segment.

© VW

La Volkswagen ID.2 se présente comme une voiture compacte et sportive, qui rend hommage aux modèles emblématiques de la marque, comme la Coccinelle, la Golf ou la Polo. Selon Andreas Mindt, responsable du design chez Volkswagen, la ID.2 offrira un habitacle moderne et personnalisable, avec un système d’infodivertissement qui proposera plusieurs interfaces graphiques, du rétro au futuriste. N’oublions pas que l’ID.2all marquera aussi le grand retour des boutons physiques.

Le nouvel intérieur du concept ID 2all, qui comprend le retour des boutons physiques, sera un modèle pour les futurs modèles © VW

Mais la Volkswagen ID.2 ne mise pas seulement sur le design et le confort. Elle promet aussi des performances de haut niveau, grâce à une batterie de 57 kWh, qui lui assurera une autonomie de 450 km, et un moteur électrique de 226 CV, qui lui donnera une bonne puissance de conduite. Avec ces caractéristiques, la ID.2 se place parmi les meilleures voitures électriques de sa catégorie, en termes d’efficacité énergétique et de capacités routières.

La Volkswagen ID.2 devrait être lancée en 2025, au prix de 25 000 euros. Ce modèle pourrait devenir un best-seller, et concurrencer la Tesla Model 2, qui vise le même public. Volkswagen espère ainsi séduire les consommateurs qui veulent passer à la voiture électrique, sans renoncer à la qualité et à la performance