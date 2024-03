Volkswagen l’ID.1 : on sait quand la voiture électrique à moins de 20 000 € arrivera

Volkswagen ID.1 (concept) © Tom’s Guide

Bonne nouvelle pour les conducteurs soucieux de leur budget et de l’environnement : Volkswagen s’apprête à lancer l’ID.1, sa voiture électrique la plus abordable à ce jour. Avec un prix de départ fixé à 20 000 euros, l’ID.1 vise à rendre l’électromobilité accessible à tous.

Production prévue pour 2027 pour l’ID.1 de Volkswagen

Annoncée lors de la conférence de presse annuelle de Volkswagen, l’ID.1 est encore en phase de développement. Son arrivée sur le marché est attendue en 2027. « Nous sommes déjà en plein travail dessus, et nous savons à quoi elle devrait ressembler », a déclaré Thomas Schäfer, directeur de la marque Volkswagen. Le principal défi reste cependant le choix du lieu de production.

Pour atteindre ce prix plancher de 20 000 €, Volkswagen devra nécessairement produire l’ID.1 en masse afin de réduire les coûts, notamment ceux liés aux batteries. Quatre options sont à l’étude et la décision finale sera prise prochainement.

Un plan plus large face à une rude concurrence

L’ID.1 fait partie d’un plan plus large de Volkswagen visant à lancer 11 nouveaux modèles électriques d’ici 2027 sous la marque Volkswagen, dont une Scirocco et une Golf. Quant à l’ID.1, elle succèdera à l’ID.2, dévoilée l’année dernière sous forme de concept.

Baptisé ID.2all, ce concept spacieux et abordable annonce la direction que souhaite prendre la marque. Basé sur une nouvelle plateforme MEB d’entrée de gamme, l’ID.2all offrira une autonomie de 450 kilomètres et un prix de départ inférieur à 25 000 euros. Sa commercialisation est prévue pour 2026.

L’arrivée de l’ID.1 s’inscrit dans une tendance forte du marché automobile : la proposition de véhicules électriques à des prix plus accessibles, à l’instar de BYD, qui s’apprête à inonder le marché européen. D’autres constructeurs comme Ford, Tesla, Hyundai, Kia et GM s’efforcent également de développer des modèles plus abordables pour séduire une clientèle plus large.

Parallèlement, Volkswagen discute avec Renault d’une collaboration pour la construction d’une petite voiture électrique destinée au grand public.