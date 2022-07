Votre Google Pixel pourrait afficher les minuteurs démarrés sur les enceintes et écrans connectés

Les Google Pixel sont équipés d’un widget exclusif appelé « At a Glance ». Celui-ci sert à afficher les informations essentielles comme la date, la météo, le minuteur ou le chronomètre. Il vous signale aussi si vous avez laissé la lampe torche allumée et vous avertit de votre prochain évènement.

Pixel 6a – Crédit : Google

Nos confrères de 9To5Google ont découvert une nouvelle fonctionnalité en fouillant dans les fichiers de la beta 13.26 de l’application Google. Cette fonctionnalité appelée « Cross Device Timer » ou minuterie multi-appareils en français serait en cours de préparation. Comme son nom l’indique, la minuterie multi-appareils permettrait d’afficher sur l’écran du Pixel les minuteurs démarrés sur les écrans connectés et enceintes intelligentes avec l’Assistant Google.

La minuterie multi-appareils bientôt disponible sur les Google Pixel et Nest avec l’Assistant Google ?

Les données de l’application Google révèlent que la fonctionnalité Cross Device Timer permet d’afficher « les informations de la minuterie de vos appareils domestiques ». Il y a également une icône d’écran avec une enceinte. Cela laisse suggérer que ces appareils domestiques ne sont autres que les écrans connectés et enceintes intelligentes avec l’Assistant Google. Les Nest Mini, Nest Audio, Nest Hub et Nest Hub Max seraient donc tous compatibles avec la minuterie multi-appareils.

Avec cette fonctionnalité, vous pourrez par exemple lancer un minuteur sur votre Nest Hub dans la cuisine pour surveiller la cuisson du dîner. Si vous partez dans une autre pièce en attendant, ce minuteur s’afficherait directement sur votre Google Pixel via le widget. Plutôt pratique pour gérer tous les minuteurs démarrés dans la maison.

Cependant, nous avons encore peu de détails sur cette fonctionnalité. Nous ne savons pas combien de minuteurs à la fois peuvent être affichés dans le widget At a Glance. 9to5Google ne sait pas non plus si le widget permettra d’arrêter ou de relancer les minuteurs des appareils connectés. Quoi qu’il en soit, cette fonctionnalité n’a pas encore été officiellement confirmée par Google. Elle arrivera peut-être d’ici la sortie du Google Pixel 7 dont un prototype en état de fonctionnement est apparu sur eBay, mais ce n’est pas certain.

Source : Android Police