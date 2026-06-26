Vous avez reçu un message de l’Insee ? Ne tombez pas dans le piège !

L’Institut national de la statistique et des études économiques a été la cible d’une cyberattaque ayant entraîné la compromission de données appartenant à 12 800 collaborateurs. L’INSEE appelle ainsi à la vigilance face aux messages frauduleux que vous risquez de recevoir dans les prochains jours.

Les fuites de données sont devenues une triste habitude en France, mettant en lumière les failles de nombreuses entreprises et services de l’État. C’est désormais au tour de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) d’être visé par des pirates. L’organisme chargé de produire et diffuser les principales statistiques publiques a été victime d’une attaque informatique d’ampleur.

Celle-ci a permis aux cybercriminels d’intercepter des données relatives à l’identité et aux coordonnées professionnelles de 12 800 personnes travaillant, ayant travaillé à l’Insee ou faisant partie des corps de l’Insee. L’organisme précise qu’aucune donnée sensible liées aux agents (mots de passe, coordonnées personnelles, données bancaires, numéro de sécurité sociale, informations de santé) n’a été dérobée.

L’enquête n’a pas détecté de compromission d’informations collectées auprès des entreprises ou des personnes.

L’INSEE victime d’une cyberattaque : l’organisme appelle à la prudence

Pour autant, l’Insee appelle à la plus grande vigilance : des campagnes de phishing ciblées pourraient se multiplier dans les prochains jours, les malfrats exploitant les données dérobées pour crédibiliser leurs arnaques. “Ces informations, mêlant coordonnées professionnelles, fonctions et matricules, exposent potentiellement la vie professionnelle des agents et facilite des tentatives d’arnaque ou d’usurpation ciblées”, décrypte le site spécialisé Fuites Infos.

Par conséquent, l’Insee “recommande aux entreprises comme aux particuliers la plus grande prudence en cas de réception d’un message qui semblerait provenir d’un agent de l’Insee”. Et de rappeller que l’institut n’exigera jamais de paiement pour une inscription (notamment au répertoire Sirene) et ne demandera jamais de transmettre des identifiants bancaires ou des mots de passe.

“Si une personne se présente comme enquêteur de l’Insee, exigez la présentation de sa carte officielle (tous les enquêteurs en sont munis)”, conseille l’institut. En cas de doute, vous pouvez contacter directement l’Insee pour vérifier l’identité d’un agent via ces deux canaux :