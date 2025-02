Elon Musk dans le viseur des hackers d’Anonymous, la liste des reproches est longue

On l’a bien compris, Elon Musk ne fait pas l’unanimité et de nombreuses manifestations dénoncent les actions menées par le milliardaire nommé par Trump pour « nettoyer l’administration ».

Dans le concert des protestations, Anonymous fait entendre sa voix à nouveau via la publication d’un article sur leur site.

Rappelons que le groupe Anonymous est un collectif décentralisé de hackers et d’activistes numériques, connu pour ses cyberattaques et actions en faveur de la liberté d’expression et de la justice sociale. Mais leurs motivations peuvent varient selon les membres et les opérations.

Leur hostilité à l’égard d’Elon Musk n’est pas nouvelle et plusieurs passes d’armes ont déjà eu lieu par le passé, se limitant le plus souvent à des invectives sur X.

Influence néfaste, culte de la personnalité, patron toxique… un portrait peu flatteur d’Elon musk

Anonymous via une publication sur son site, a publié un long article qui énumère toutes les raisons pour lesquelles, Anonymous n’aime pas le milliardaire américain.

Au premier chef, c’est son influence néfaste sur le marché des crypto monnaies qui est dénoncée. Il est vrai qu’une seule déclaration d’Elon Musk a pu faire bouger les cours de façon violente.

Et de donner pour exemple le revirement en 2021 d‘Elon Musk, bloquant la possibilité de payer sa Tesla en bitcoin, arguant du fait que ce n’était pas bon pour la planète (argument fallacieux de la part d’un homme qui ne se déplace qu’en jet privé). Le cours du Bitcoin avait immédiatement baissé de 15%.

Parmi les autres raisons de ne pas aimer Elon Musk, on trouve le traitement imposé aux salariés de Tesla (lutte contre les syndicats, bas salaire, conditions de travail dangereuses, représailles contre les salariés qui protestent), mais aussi sa capacité à faire croire que l’innovation vient de lui.

D’après Anonymous, « il s’attribue trop de mérite pour des innovations qu’il n’a pas créées. Si SpaceX et Tesla sont des entreprises révolutionnaires, nombre de leurs avancées reposent sur le travail d’ingénieurs, de scientifiques et de chercheurs plutôt que sur celui de Musk lui-même. »

Une invitation à remettre en question les actions de Musk

Le groupe de hackers estime qu’Elon Musk, qui se présente comme un self-made man ne devant rien à personne, a largement profité des subventions gouvernementales pour développer Tesla et SpaceX.

Ils lui reprochent également de créer une diversion néfaste qui éloigne des vraies problématiques (pourquoi faire de la conquête de mars une priorité quand une partie de la population mondiale crève de faim, subit la pauvreté et le changement climatique).

On y trouve aussi des critiques sur sa tendance au culte de la personnalité, ses actions contradictoires pour l’environnement, ses accointances avec Trump qui permet le favoritisme économique et sa soi-disant défense de la liberté d’expression alors qu’il favorise le développement de la désinformation.

Anonymous n’annonce aucune mesure concrète mais invite à ne pas l’admirer et à « remettre en question ses actions et lui demander des comptes ».

Pas vraiment de scoop dans la longue liste des choses que l’on peut reprocher à Musk. Reste à savoir quel type d’action plus musclée pourrait intenter le groupe de hackers. Il est probable que X soit particulièrement exposé.