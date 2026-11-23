Ubigi propose une eSIM Suisse de 10 Go valable 7 jours à 7 €. Découvrez son fonctionnement, sa couverture 5G et ses conditions d’utilisation.
10 Go pour rester connecté pendant sept jours en Suisse
La Suisse n’est pas systématiquement incluse dans les forfaits mobiles français. Selon l’opérateur et l’offre souscrite, l’utilisation d’Internet sur place peut entraîner des frais supplémentaires. Pour éviter les mauvaises surprises, Ubigi propose une eSIM de 10 Go à 7 €, valable pendant sept jours. Une formule prépayée qui permet de conserver un accès à Internet sans dépendre de son forfait habituel.
Cette enveloppe peut suffire pour consulter des cartes, rechercher une adresse, réserver un restaurant ou échanger des messages pendant un court séjour. Elle convient aussi aux voyageurs qui souhaitent partager quelques photos ou consulter leurs e-mails sans utiliser le réseau mobile de leur opérateur français.
L’offre Ubigi repose sur une eSIM, c’est-à-dire une carte SIM numérique directement intégrée dans un smartphone compatible. Aucun support physique à retirer ou à insérer : l’installation se fait en scannant un QR code reçu par e-mail après l’achat.
Le forfait comprend :
- 10 Go de données mobiles ;
- 7 jours de validité à partir de l’arrivée en Suisse ;
- Une connexion 4G et 5G selon la couverture disponible ;
- Un accès aux réseaux Salt et Sunrise ;
- Le partage de connexion autorisé ;
- Une formule prépayée sans frais supplémentaires ni itinérance facturée par Ubigi.
L’activation Smartstart permet d’installer l’eSIM avant le départ. Le décompte des sept jours commence à l’arrivée à destination, ce qui évite de consommer inutilement une partie du forfait pendant la préparation du voyage.
Par ailleurs, l’eSIM Ubigi peut être réutilisée dans plus de 200 destinations. Il n’est donc pas nécessaire de recommencer toute l’installation à chaque déplacement : il suffit de sélectionner une nouvelle formule adaptée au pays visité.
Une installation simple et un budget maîtrisé
L’un des intérêts de cette solution tient à sa simplicité. Après l’achat, le QR code arrive par e-mail. Il suffit ensuite de le scanner depuis un appareil compatible eSIM et déverrouillé, puis de créer un compte Ubigi pour suivre sa consommation et gérer ses recharges.
L’application permet également de recharger le forfait sans disposer de Wi-Fi ou de données mobiles restantes. Pratique lorsque l’enveloppe de 10 Go approche de sa limite pendant le séjour.
Au final, l’eSIM Ubigi à 7 € constitue une solution abordable pour disposer d’Internet en Suisse pendant une semaine. Elle évite de modifier son forfait mobile principal et permet de maîtriser son budget dès le départ.