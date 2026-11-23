Ubigi propose une eSIM Suisse de 10 Go valable 7 jours à 7 €. Découvrez son fonctionnement, sa couverture 5G et ses conditions d’utilisation.

10 Go pour rester connecté pendant sept jours en Suisse

La Suisse n’est pas systématiquement incluse dans les forfaits mobiles français. Selon l’opérateur et l’offre souscrite, l’utilisation d’Internet sur place peut entraîner des frais supplémentaires. Pour éviter les mauvaises surprises, Ubigi propose une eSIM de 10 Go à 7 €, valable pendant sept jours. Une formule prépayée qui permet de conserver un accès à Internet sans dépendre de son forfait habituel.

Budget Data Validité Maroc Canada Émirats arabes unis Égypte États-Unis Japon Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Allemagne Andorre Angola Anguilla Antigua-et-Barbuda Arabie saoudite Argentine Arménie Aruba Australie Autriche Azerbaïdjan Bahamas Bahreïn Bangladesh Barbade Belgique Belize Bermudes Bhoutan Birmanie Biélorussie Bolivie Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Brésil Bulgarie Burkina Faso Burundi Bénin Cambodge Cameroun Cap-Vert Chili Chine Chypre Colombie Comores Corée du Sud Costa Rica Croatie Cuba Curaçao Côte d'Ivoire Danemark Djibouti Dominique Espagne Estonie Eswatini Fidji Finlande France Gabon Gambie Ghana Gibraltar Grenade Groenland Grèce Guadeloupe Guam Guatemala Guernesey Guinée Guinée-Bissau Guyana Guyane Géorgie Haïti Honduras Hong Kong Hongrie Ile Maurice Inde Indonésie Irak Iran Irlande Islande Israël Italie Jamaïque Jersey Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Koweït La Réunion Laos Lesotho Lettonie Liban Liberia Libye Liechtenstein Lituanie Luxembourg Macao Macédoine du Nord Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Malte Martinique Mauritanie Mayotte Mexique Moldavie Monaco Mongolie Montserrat Monténégro Mozambique Namibie Nauru Nicaragua Niger Nigeria Norvège Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Zélande Népal Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Palaos Palestine Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pays-Bas Pays-Bas caribéens Philippines Pologne Polynésie française Porto Rico Portugal Pérou Qatar Roumanie Royaume-Uni Russie Rwanda République centrafricaine République dominicaine République du Congo République du Kosovo République démocratique du Congo Saint-Barthélemy Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Marin Saint-Martin Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) Saint-Vincent-et-les-Grenadines Sainte-Lucie Salvador Samoa Samoa américaines Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Sierra Leone Singapour Slovaquie Slovénie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Suisse Suriname Suède Sénégal Tadjikistan Tanzanie Taïwan (République de Chine) Tchad Tchéquie Terres australes et antarctiques françaises Thaïlande Timor oriental Togo Tonga Trinité-et-Tobago Tunisie Turquie Ukraine Uruguay Vanuatu Venezuela Viêt Nam Yémen Zambie Zimbabwe Équateur Éthiopie Île de Man Îles Caïmans Îles Féroé Îles Mariannes du Nord Îles Salomon Îles Turques-et-Caïques Îles Vierges britanniques Îles Vierges des États-Unis Îles Åland Comparer Pertinence Internet Prix 4,8 / 5 Ubigi Japon 10Go Validité 7 jours 14 00€ Voir l'offre code "TOMSFR10" (-10%) 4,8 / 5 Ubigi Royaume-Uni illimité Validité 1 jour 5 00€ Voir l'offre code "TOMSFR10" (-10%) 4,8 / 5 Ubigi Turquie illimité Validité 1 jour 5 00€ Voir l'offre code "TOMSFR10" (-10%) 4,8 / 5 Ubigi France illimité Validité 1 jour 6 00€ Voir l'offre code "TOMSFR10" (-10%) 4,8 / 5 Ubigi Allemagne illimité Validité 1 jour 8 00€ Voir l'offre code "TOMSFR10" (-10%) 4,8 / 5 Ubigi Corée du Sud 1Go Validité 7 jours 3 00€ Voir l'offre code "TOMSFR10" (-10%) 4,8 / 5 Ubigi Russie 1Go Validité 7 jours 3 00€ Voir l'offre code "TOMSFR10" (-10%) 4,8 / 5 Ubigi Singapour 1Go Validité 7 jours 3 00€ Voir l'offre code "TOMSFR10" (-10%) 4,8 / 5 Ubigi Taïwan (République de Chine) 1Go Validité 7 jours 3 00€ Voir l'offre code "TOMSFR10" (-10%) 4,8 / 5 Ubigi Thaïlande 1Go Validité 7 jours 3 00€ Voir l'offre code "TOMSFR10" (-10%) 1 2 3 4 5 6 ... 102

Cette enveloppe peut suffire pour consulter des cartes, rechercher une adresse, réserver un restaurant ou échanger des messages pendant un court séjour. Elle convient aussi aux voyageurs qui souhaitent partager quelques photos ou consulter leurs e-mails sans utiliser le réseau mobile de leur opérateur français.

L’offre Ubigi repose sur une eSIM, c’est-à-dire une carte SIM numérique directement intégrée dans un smartphone compatible. Aucun support physique à retirer ou à insérer : l’installation se fait en scannant un QR code reçu par e-mail après l’achat.

Le forfait comprend :

10 Go de données mobiles ;

7 jours de validité à partir de l’arrivée en Suisse ;

Une connexion 4G et 5G selon la couverture disponible ;

Un accès aux réseaux Salt et Sunrise ;

Le partage de connexion autorisé ;

Une formule prépayée sans frais supplémentaires ni itinérance facturée par Ubigi.

L’activation Smartstart permet d’installer l’eSIM avant le départ. Le décompte des sept jours commence à l’arrivée à destination, ce qui évite de consommer inutilement une partie du forfait pendant la préparation du voyage.

Par ailleurs, l’eSIM Ubigi peut être réutilisée dans plus de 200 destinations. Il n’est donc pas nécessaire de recommencer toute l’installation à chaque déplacement : il suffit de sélectionner une nouvelle formule adaptée au pays visité.

Une installation simple et un budget maîtrisé

L’un des intérêts de cette solution tient à sa simplicité. Après l’achat, le QR code arrive par e-mail. Il suffit ensuite de le scanner depuis un appareil compatible eSIM et déverrouillé, puis de créer un compte Ubigi pour suivre sa consommation et gérer ses recharges.

L’application permet également de recharger le forfait sans disposer de Wi-Fi ou de données mobiles restantes. Pratique lorsque l’enveloppe de 10 Go approche de sa limite pendant le séjour.

Au final, l’eSIM Ubigi à 7 € constitue une solution abordable pour disposer d’Internet en Suisse pendant une semaine. Elle évite de modifier son forfait mobile principal et permet de maîtriser son budget dès le départ.