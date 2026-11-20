Retrouver un brouillon sur le chatbot Gemini est loin d’être une mince affaire. Pour simplifier la vie des utilisateurs, Google prépare une nouveauté qui devrait les aider à mettre la main facilement sur leurs ébauches de prompts.

© ChatGPT/ Tom’s Guide

En cette fin d’année, Google se montre très actif sur le front de l’IA générative. Le géant a notamment élargi le déploiement de son modèle surpuissant Gemini 4 Carbon et lancé Gemini 4 Hydrogen, successeur de Gemini 3.8 Flash. En coulisses, les équipes planchent aussi sur des ajustements visant à optimiser l’expérience des utilisateurs au quotidien.

Le dernier en date ? En explorant la version 17.77.19.sa.arm64 de l’application Android, les experts d’Android Authority ont découvert que Gemini préparait une nouvelle fonctionnalité pour vous aider à retrouver plus facilement les brouillons entamés. Pour rappel, l’agent conversationnel enregistre déjà automatiquement les ébauches de prompts que vous n’avez pas encore soumis.

Gemini va enfin vous aider à retrouver vos prompts inachevés

Les retrouver est toutefois loin d’être évident. Le brouillon apparaît bien dans le champ de saisie de la discussion associée. Mais rien ne permet de savoir qu’une conversation contient un brouillon depuis la liste principale. Pour y remédier, Google prépare une nouvelle interface dans laquelle les conversations contenant un brouillon seraient clairement identifiées.

Concrètement, une petite icône en forme de crayon apparaît à droite du titre de la discussion. L’objectif est de permettre aux utilisateurs d’identifier en un coup d’œil les prompts laissés en suspens sans avoir à ouvrir les conversations une par une pour vérifier leur contenu. La nouvelle interface proposerait également un filtre permettant d’afficher uniquement les conversations affublées d’un brouillon.

À lire aussi > Vos conversations « éphémères » avec Gemini ne le sont plus : Google les garde désormais deux mois

Ces petites optimisations pourraient s’avérer très utiles pour les usagers qui jonglent entre de nombreuses conversations et qui perdent régulièrement leurs brouillons. Reste à savoir quand elles seront déployées auprès du grand public. Gardez toutefois à l’esprit que ces nouveautés ont été repérées dans le code source d’une version encore en développement.

Rien ne garantit ainsi qu’elles seront intégrées à terme à la version stable. Google pourrait encore les modifier, reporter leur lancement ou tout simplement les abandonner.