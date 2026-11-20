La page d’accueil de Google Search fait peau neuve sur PC. Le bouton iconique de recherche a désormais disparu, laissant place à des fonctions dédiées à Gemini. Gare à l’overdose d’intelligence artificielle !

© Unsplash

Google a bien changé ces dernières années. Le moteur de recherche ne se contente plus d’indexer des pages Web. Il intègre désormais des fonctions IA dès sa page d’accueil, permettant aux internautes d’obtenir des réponses sans avoir à ouvrir d’autres sites. Dans la continuité des aperçus IA qui s’affichent automatiquement pour certaines recherches, le géant déploie à présent une nouvelle interface de la page d’accueil de Google Search sur ordinateur.

On constate notamment que la fameuse loupe, qui permet d’enclencher une recherche classique, n’apparaît plus sur l’interface. Il faut désormais appuyer sur la touche Entrée, cliquer sur le bouton “Recherche Google” ou sélectionner l’une des suggestions qui s’affichent au fil de la saisie. Il est heureusement toujours possible d’utiliser Google comme un moteur de recherche classique. Mais l’intelligence artificielle occupe une place de plus en plus envahissante.

© Tom’s Guide

Gemini vole la vedette à Google Search

Preuve de cette évolution : plusieurs raccourcis dédiés à l’IA font désormais leur apparition sous la barre de recherche. Ces derniers permettent notamment de créer des images avec Gemini, de lui soumettre des fichiers pour les faire analyser, de changer de modèle ou encore d’invoquer le mode IA.

Avec ce dernier, vous pouvez interroger Gemini et obtenir des réponses détaillées directement sur Google. En l’activant, vous accéderez aussi à un nouveau volet latéral rétractable (comme sur Gemini) qui regroupe les précédentes recherches effectuées dans ce mode. L’idée ? Pouvoir reprendre facilement une recherche là où vous l’aviez laissée, sans avoir à reformuler vos précédentes questions.

© Tom’s Guide

“Les internautes posent désormais à Google des questions qui nécessitent souvent plusieurs échanges, plutôt qu’une simple recherche ponctuelle. Lors de nos tests, ce volet latéral s’est révélé particulièrement utile pour approfondir un sujet et poursuivre son exploration sur le Web”, se félicite Robby Stein, vice-président produit de Google Search.

L’IA a beau simplifier de nombreux usages, faut-il vraiment qu’elle s’impose dans tous les recoins du Web ? Rien n’est moins sûr…