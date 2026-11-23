La date de sortie de GTA 6 sur PC n’a toujours pas été annoncée. Alors que les joueurs attendent fiévreusement des nouvelles du portage, une fausse fiche du jeu a émergé sur Steam. Il s’agit évidemment d’une page frauduleuse.

© Rockstar

Les pirates n’ont pas attendu la sortie de GTA 6 pour mettre en ligne de fausses versions du jeu infectées de logiciels malveillants. Et alors que le jeu est désormais disponible sur Xbox Series et PS5, l’absence de version PC permet aux cybercriminels d’exploiter l’impatience des fans. Dernièrement, des moddeurs ont affirmé pouvoir mettre sur pied rapidement un portage PC du jeu à partir d’une copie de la version Xbox publiée illégalement par Cyberleek.

C’est dans ce contexte qu’une fiche suspecte intitulée “Grand Theft Auto 6” a émergé sur Steam. Comme vous vous en doutez, il s’agit d’une page frauduleuse. Contrairement aux fiches légitimes, elle n’affiche ni captures d’écran ni informations sur le développeur et l’éditeur. Le jeu est présenté comme un free-to-play alors que le titre légitime de Rockstar est évidemment payant.

© Capture d’écran Tom’s Guide

GTA 6 sur Steam : ne tombez pas dans le panneau

La fiche a été créée il y a près de trois ans. Restée inactive jusqu’ici, elle a reçu plusieurs mises à jour récemment en marge de la sortie du jeu évènement. “L’équipe de SteamDB a signalé cette application comme suspecte, car elle pourrait être malveillante ou usurper l’identité d’un autre produit. Nous vous recommandons la plus grande prudence et de ne pas l’acheter ni la télécharger”, alerte le site de surveillance SteamDB.

La plateforme de Valve indique d’ailleurs que “Grand Theft Auto 6 n’est plus listé sur le magasin Steam et n’apparaitra plus dans les résultats de recherche”. Pour le moment, aucun téléchargement n’est proposé sur cette fiche. Si un fichier venait à être mis à disposition, n’essayez surtout pas de l’installer. Il pourrait dissimuler des malwares et compromettre votre PC.

Selon l’analyste Michael Pachter, la version PC de GTA 6 pourrait débarquer dès l’année prochaine. D’ici là, mieux vaut rester prudent et ne pas se laisser tenter par les prétendus portages publiés en ligne. Pour le moment, la seule méthode officielle pour y jouer sur PC consiste à passer par le Remote Play.