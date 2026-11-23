Un e-mail ou un SMS, quelques lignes sur une « évolution » de votre offre, et la facture grimpe. Depuis octobre, plusieurs opérateurs relèvent leurs tarifs, de près de 5 € par mois pour une seule box chez SFR. Free promet de ne pas toucher aux prix de ses abonnés. Et si votre opérateur augmente les vôtres, la loi vous laisse partir sans payer un centime.

La SFR Box 10+, dernière box de l’opérateur, qui augmente ses tarifs pour une partie de ses clients depuis fin octobre. © SFR

Cet automne, SFR, Sosh et Bouygues Telecom ont relevé leurs tarifs. Les montants varient selon les offres, mais les abonnés concernés disposent d’un recours simple pour résilier gratuitement. Free maintient quant à lui les prix de ses clients actuels.

Box et forfaits : combien vous allez payer en plus

SFR est l’opérateur qui augmente le plus. Depuis le 26 octobre, il prévient une partie de ses abonnés d’une deuxième hausse en moins d’un mois. D’après les messages reçus, la box peut prendre jusqu’à 4,99 € par mois et chaque forfait mobile jusqu’à 3,99 €. Un foyer équipé d’une box et de trois lignes peut ainsi payer jusqu’à 16,96 € de plus par mois, soit 203,52 € sur un an. SFR n’a publié ni la liste des offres visées, ni le nombre de clients touchés.

Le 17 novembre, le forfait Sosh 100 Go à 10,99 € est passé à 13,99 €, avec 130 Go et la 5G, pour les abonnés qui n’avaient pas refusé le changement.

Bouygues Telecom épargne ses clients actuels. Depuis le 2 novembre, seuls les nouveaux abonnés paient la 5G Box -26 ans 29,99 € au lieu de 25,99 €.

Free ne bouge pas. Thomas Reynaud, directeur général d’iliad, l’a répété le 17 novembre lors de la présentation des résultats du groupe : « cette année encore, les prix des abonnements Freebox et mobiles de nos abonnés restent inchangés ».

Hausse de prix : comment résilier sans frais

La règle figure à l’article L224-33 du Code de la consommation. L’opérateur doit vous prévenir au moins un mois avant de modifier votre contrat. Si vous refusez ce changement, vous pouvez résilier « sans aucun frais » dans les quatre mois qui suivent ce message.

Un abonné SFR prévenu le 26 octobre a donc jusqu’au 26 février 2027 pour partir.

Pour un forfait mobile, le plus simple est de souscrire d’abord chez un autre opérateur en lui donnant votre code RIO, que vous obtenez gratuitement en appelant le 3179. La portabilité du numéro résilie automatiquement l’ancienne ligne. Pour une box, gardez précieusement le message de votre opérateur : c’est lui qui prouve votre droit à partir gratuitement.

Source : Groupe iliad