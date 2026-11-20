GTA 6 est sorti hier sur PS5 et Xbox Series, et les joueurs PC restent sur le trottoir. Il n’y a pas de version Windows annoncée ni de cloud gaming sur ordinateur. Une solution officielle permet pourtant d’arpenter Vice City depuis son bureau, à une condition de taille.

Pas de version PC en vue : pour jouer à GTA 6 sur ordinateur, il faut passer par la console. © Girts Ragelis

Depuis le 19 novembre, Grand Theft Auto VI tourne uniquement sur PS5 et Xbox Series X|S. Rockstar n’a toujours pas évoqué de portage PC. Le studio a toutefois confirmé que son jeu gère le Remote Play des deux consoles. On peut donc afficher le jeu sur un écran d’ordinateur, à condition de posséder la console qui le fait tourner.

Le Remote Play, porte d’entrée vers Vice City

La console fait tourner le jeu et diffuse l’image vers le PC, en local ou via Internet. Côté Sony, l’application PS Remote Play existe sur Windows et macOS, et Sony recommande au moins 15 Mbit/s en débit montant comme descendant. Côté Microsoft, l’app Xbox sous Windows joue le même rôle. Sur son Newswire, Rockstar assure que “GTA VI prend entièrement en charge le Remote Play sur PlayStation et Xbox”, sans citer nommément le PC. Pour limiter la latence, mieux vaut brancher la console en Ethernet et brancher une manette au PC en USB.

Sur PS5 :

Paramètres > Système > Lecture à distance , puis cocher Activer Lecture à distance .

, puis cocher . Pour démarrer la console à distance, aller dans Paramètres > Système > Gestion de l’alimentation > Fonctionnalités disponibles en mode repos , puis activer Rester connecté à Internet et Autoriser la mise sous tension de la PS5 depuis le réseau .

, puis activer et . Sur le PC, ouvrir l’application PS Remote Play et se connecter avec le même compte PlayStation que sur la console.

Sur Xbox Series :

Paramètres > Appareils et connexions > Fonctionnalités à distance , puis cocher Activer les fonctionnalités à distance .

, puis cocher . Régler les options d’alimentation sur le mode Veille . Sinon, la console s’éteint complètement et on ne peut plus la joindre à distance.

. Sinon, la console s’éteint complètement et on ne peut plus la joindre à distance. Sur le PC, ouvrir l’app Xbox avec le même compte Microsoft et choisir la console à diffuser.

Le cloud gaming, une fausse piste pour l’instant

Le jeu passe bien par le Xbox Cloud Gaming, ce qui le rend jouable sur Xbox One dès le lancement, avec les réglages graphiques de la Series S. Le PC reste en revanche exclu de ce streaming. Il faut aussi posséder le jeu et un abonnement Game Pass ou des heures achetées.

Une version PC, mais quand ?

Take-Two reste évasif. D’après GamesRadar, son patron Strauss Zelnick explique que Rockstar privilégie son “cœur de cible” sur console. Il admet pourtant que le PC peut représenter jusqu’à la moitié des ventes d’un jeu récent. C’est pour cette raison que la version PC pourrait arriver plus vite que prévu. GTA V était arrivé sur ordinateur environ un an et demi après sa sortie. Si Rockstar refait le même coup, l’attente des joueurs PC pourrait durer jusqu’en 2028. Notre dossier GTA 6 rassemble tout ce que l’on sait du jeu.

Source : Rockstar Games