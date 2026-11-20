WhatsApp augmente de nouveau le nombre maximal de participants autorisés dans ses discussions de groupe. Désormais, 1 500 personnes peuvent rejoindre une conversation, contre 1 024 auparavant.

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Initialement, les conversations de groupe sur WhatsApp pouvaient réunir seulement 100 membres. Au fil des années, WhatsApp a progressivement augmenté le nombre de participants autorisés, passant à 256 en 2016, puis à 512 et 1 024 en 2022. Et comme l’a repéré WABetaInfo, Meta vient de repousser encore cette limite, portant le nombre maximal de participants à une discussion de groupe à 1 500.

Le nouveau seuil se déploie progressivement auprès des utilisateurs iOS et Android. “Si certains utilisateurs ne peuvent pas ajouter plus de 1 024 membres à leurs groupes, la mise à jour sera disponible pour davantage de comptes dans les semaines à venir. WhatsApp n’a pas encore annoncé de date de disponibilité pour tous les usagers”, précise le site spécialisé.

WhatsApp is rolling out larger group chats with 1500 members!



WhatsApp is increasing the maximum group size from 1024 to 1500 members on Android and iOS.https://t.co/9D8FUUBm6w pic.twitter.com/WXJWPbgJ58 — WABetaInfo (@WABetaInfo) November 19, 2026

WhatsApp porte la limite de ses conversations de groupe à 1 500 participants

Certains groupes réunissent des familles nombreuses, des communautés scolaires ou encore des équipes professionnelles. Avec cette nouvelle limite, WhatsApp leur permet de rassembler davantage de participants au sein d’une même conversation. La capacité supplémentaire est automatiquement appliquée aux groupes existants : les administrateurs n’ont donc aucune manipulation particulière à effectuer pour en bénéficier.

Cette nouvelle évolution s’inscrit dans une série d’améliorations destinées à simplifier la gestion des discussions de groupe sur WhatsApp. Le mois dernier, Meta a dévoilé quatre nouvelles fonctionnalités : l’épinglage de messages sans limite de durée, le partage de mises à jour de statut directement dans les groupes, le filtrage des conversations par mentions et réponses, ainsi que la possibilité de partager l’historique des messages récents avec les nouveaux membres.