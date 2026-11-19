Mieux maîtriser sa consommation de chauffage au gaz est sans aucun doute le premier moyen d’alléger la facture sans investissement lourd. Et pour cela, l’ajout d’un thermostat connecté peut s’avérer très efficace.

Les nouvelles concernant le prix de l’énergie sont rarement bonnes en ce moment et le gaz n’échappe pas à la règle. Ainsi, à partir du mois de novembre, certains foyers payent +6% sur les tarifs non réglementés.

De quoi stresser avant l’arrivée de l’hiver et des grands froids. Vous pouvez bien sûr vous rendre sur le site du médiateur pour choisir le meilleur fournisseur de gaz, ou utiliser l’un des nombreux outils qui existent pour mieux suivre votre consommation.

Mais il existe un autre moyen assez simple de réduire sa consommation, s’équiper d’un thermostat connecté pour réguler la température au sein de votre domicile.

Pour évaluer le gain sur votre facture, il faut savoir d’où vous partez. Si votre chaudière est ancienne (plus de 15 ans) et que vous n’utilisez pas de thermostat, il est probable que les économies que vous allez observer seront significatives. Mais même si votre modèle de chaudière est plus récent, si l’on en croit les données fournies par l’Ademe, l’installation d’un thermostat programmable génère des économies pouvant atteindre les 15%.

Mais dans tous les cas, vous profitez des fonctionnalités utiles :

Programmation du chauffage selon les horaires du foyer.

Réduction automatique de la température pendant les absences.

Pilotage à distance depuis un smartphone.

Adaptation des horaires de chauffe selon les fonctionnalités du modèle.

Chaudière avec ou sans modulation de puissance ?

Les modèles les plus récents intègrent de nombreuses évolutions mais l’une des plus intéressantes quand il s’agit de faire baisser la facture, c’est la modulation de puissance.

Sur une installation ancienne, le thermostat fonctionne souvent comme un interrupteur : lorsque la température descend sous la consigne, il déclenche la chaudière ; lorsqu’elle est atteinte, il l’arrête.

Une chaudière moderne à modulation de puissance est capable de régler l’intensité de la combustion pour maintenir une température stable tout en consommant moins de gaz. Cela permet de mieux exploiter les capacités de l’appareil, sans multiplier inutilement les démarrages.

Pour autant, même avec une chaudière ancienne, on peut installer un thermostat connecté, mais il faut opter pour un thermostat “tout ou rien” (ON/OFF), également appelé thermostat à contact sec.

Par exemple, certains modèles de Netatmo ou de Tado prennent en charge ce fonctionnement, sous réserve de vérifier la compatibilité avec la chaudière.

Vérifier la compatibilité avant d’acheter

Il existe 3 possibilités pour établir la communication entre une chaudière et un thermostat connecté :

OpenTherm : il s’agit d’un protocole de communication standardisé qui permet à un thermostat de dialoguer avec une chaudière compatible. Contrairement à une commande classique ON/OFF, il permet notamment d’ajuster la température de l’eau de chauffage en fonction des besoins, afin d’améliorer le confort et l’efficacité énergétique.

Contact sec : ce système de commande électrique permet à un thermostat d’allumer ou d’éteindre une chaudière en ouvrant ou en fermant un circuit, sans envoyer de tension électrique. Contrairement à OpenTherm, il ne permet pas de moduler la puissance de chauffe.

Protocole propriétaire : le système de communication dépend dans ce cas du fabricant. Par exemple, des marques comme e.l.m leblanc ou Frisquet font appel à des solutions maisons. Vous devrez donc utiliser leurs thermostats connectés pour pouvoir piloter votre chaudière.

Une fourchette de prix extrêmement large

Forcément, plus vous avez de fonctions plus c’est cher. Pour un thermostat connecté classique, il faut compter entre 100 et 400€ et jusqu’à 800€ pour des systèmes multizones avec têtes connectées, ce qui permet de différencier les températures selon les pièces.

Certains modèles peuvent s’intégrer dans un système plus global. Cela implique souvent de posséder un hub, c’est-à-dire un boîtier qui va assurer la liaison entre tous les appareils connectés de votre maison.

L’accès à toutes les fonctionnalités se fait alors via une application pour piloter les options de programmation, de géolocalisation, de détection d’absence… Netatmo par exemple permet de programmer des scénarios qui concernent plusieurs équipements de la maison.

Il faudra donc vérifier à l’achat que le thermostat connecté choisi est compatible avec vos autres équipements (Wi-Fi, passerelle radio, Zigbee, Thread/Matter…).