Avis Ubigi 2026 : que vaut vraiment cette eSIM de voyage ? Notre avis complet

Ubigi est une eSIM de voyage fiable, portée par le groupe télécom NTT via sa filiale française Transatel, reconnue pour sa couverture réseau dans plus de 200 destinations, ses forfaits data modulables du ponctuel à l’illimité, et son partage de connexion autorisé sans restriction. Son profil eSIM unique, rechargeable d’un voyage à l’autre, en fait une solution particulièrement adaptée aux voyageurs réguliers, aux professionnels en déplacement et même aux propriétaires de véhicules connectés.

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Les points forts d’Ubigi

Couverture réseau étendue dans plus de 200 destinations, dont une cinquantaine compatibles 5G

Partage de connexion (hotspot) autorisé sans restriction ni palier journalier

Profil eSIM unique, rechargeable et réutilisable voyage après voyage

Activation automatique à l’arrivée grâce à la technologie SmartStart

Recharge possible depuis l’application, même sans Wi-Fi ni data restante

Les points faibles d’Ubigi

Tarifs parfois supérieurs à la moyenne sur certaines destinations touristiques classiques

Interface d’application jugée un peu datée, héritée d’un positionnement historiquement professionnel

Service client 100 % digital, sans assistance téléphonique et aux délais variables

Forfaits en données uniquement : aucun appel classique ni SMS traditionnel inclus

Délai d’activation parfois signalé sur certaines destinations moins denses en réseaux partenaires

Couverture réseau et partenariats 4G/5G/voitures connectées

Un maillage mondial appuyé sur des réseaux locaux de qualité

Le premier critère qui pèse dans un avis sur une eSIM de voyage, c’est la solidité de son réseau. Sur ce point, Ubigi capitalise sur son statut d’opérateur mobile virtuel (MVNO) adossé à Transatel, elle-même détenue par NTT Docomo, le premier opérateur télécom japonais. Ce positionnement lui permet de négocier des accords d’itinérance (ou roaming) avec des opérateurs mobiles partenaires dans plus de 200 destinations, sur tous les continents.

Concrètement, chaque profil eSIM se connecte automatiquement au meilleur réseau local disponible, en 3G, 4G LTE ou 5G selon la destination et l’infrastructure sur place. La marque annonce une compatibilité 5G dans environ une cinquantaine de destinations, un chiffre qui la place parmi les fournisseurs eSIM les mieux dotés du marché sur ce segment. La couverture est jugée particulièrement solide en Europe (logique, vu les racines parisiennes de Transatel), mais aussi aux États-Unis et au Japon, deux destinations où le réseau partenaire choisi par Ubigi bénéficie d’une bonne réputation.

Astuce : Avant de partir, vérifiez la fiche destination sur le site Ubigi : le nombre d’opérateurs partenaires et le niveau de débit disponible (4G ou 5G) y sont précisés pays par pays.

Une eSIM aussi présente sous le capot des voitures connectées

Ubigi ne se limite pas aux smartphones et tablettes : la marque équipe également des véhicules connectés, un positionnement hérité de sa création en 2018 comme filiale de connectivité automobile de Transatel. BMW a par exemple intégré les forfaits Ubigi 5G pour activer l’eSIM personnelle de ses modèles équipés des systèmes d’exploitation BMW 8, 8.5 et 9, d’abord en France et en Allemagne, puis étendue à une douzaine de pays européens supplémentaires. Cette connectivité embarquée alimente le point d’accès Wi-Fi du véhicule, le streaming vidéo aux places avant et, sur certains modèles, l’accès à des contenus via Amazon Fire TV.

Jaguar Land Rover a été l’un des tout premiers constructeurs à adopter la solution dès 2018, suivi par le groupe FCA (aujourd’hui intégré à Stellantis), qui a notamment utilisé Ubigi pour connecter l’assistant vocal Amazon Alexa dans les Jeep Compass. Au-delà de l’automobile, l’eSIM Ubigi reste également nativement compatible avec les PC portables et tablettes tournant sous Windows, avec une prise en charge historique de machines Microsoft Surface, Asus, Acer ou Lenovo. Un même compte peut donc, en théorie, servir à connecter un smartphone, une tablette, un ordinateur portable et une voiture, ce qui en fait une solution transversale assez rare sur le marché des eSIM grand public.

Installation et réutilisation du profil eSIM

Une activation en quelques clics via l’application

Comme la majorité des fournisseurs eSIM, Ubigi distribue ses forfaits via son site web et son application mobile, disponible sur iOS et Android. Après l’achat d’un forfait, un code QR est envoyé par mail : il suffit de le scanner depuis un autre appareil, ou de suivre la procédure d’installation directe intégrée à l’application, pour ajouter le nouveau profil eSIM au smartphone. L’ensemble du processus se boucle généralement en quelques minutes, sans avoir besoin de retirer sa carte SIM physique habituelle, celle-ci restant disponible pour les appels et SMS classiques. Côté compatibilité, la grande majorité des smartphones récents dotés d’un emplacement eSIM peuvent accueillir un profil Ubigi, qu’il s’agisse d’iPhone, de Samsung Galaxy, de Google Pixel ou de plusieurs modèles Xiaomi et Oppo ; la fiche produit de chaque appareil sur le site Ubigi permet de vérifier la compatibilité avant tout achat. Le point d’accès (APN) nécessaire à la connexion data se configure automatiquement lors de l’installation du profil, sans manipulation technique de la part de l’utilisateur.

L’un des points forts de ce parcours d’installation est la technologie SmartStart : un forfait peut être acheté et installé jusqu’à six mois avant le départ, sans que le compteur de données ne démarre. Ubigi détecte automatiquement l’arrivée sur le réseau de la destination choisie et active le forfait à ce moment précis, sans action de l’utilisateur. Cette activation différée évite le gaspillage de data pour un voyageur qui installerait son profil eSIM tranquillement depuis son canapé, plusieurs semaines avant le départ.

Note : Sur certaines destinations moins fréquentées, quelques utilisateurs signalent un délai d’activation de plusieurs heures, voire de quelques jours après l’arrivée. Un test de connexion à l’atterrissage reste donc recommandé.

Un seul profil eSIM pour tous les voyages

C’est sans doute l’argument le plus différenciant d’Ubigi face à une partie de la concurrence : plutôt que de racheter une nouvelle eSIM à chaque destination, l’utilisateur conserve le même profil eSIM sur son appareil, qu’il recharge ensuite avec le forfait correspondant à son prochain voyage. Ce fonctionnement en fait une solution particulièrement pratique pour les voyageurs qui enchaînent les destinations, puisqu’un seul profil eUICC installé une bonne fois pour toutes suffit à couvrir des dizaines de pays au fil des années.

Le compte Ubigi peut également être transféré vers un nouvel appareil (changement d’iPhone, par exemple) en conservant l’historique des forfaits achetés, ce qui évite de perdre son abonnement en cas de renouvellement de smartphone. L’application permet aussi de suivre la consommation de données en temps réel, de mettre en pause un profil eSIM inutilisé ou de le réactiver avant un nouveau départ.

Types de forfaits, recharges et partage de connexion (Hotspot)

Des forfaits ponctuels, mensuels et annuels pour chaque profil de voyageur

Ubigi structure son catalogue autour de trois familles de forfaits. Les formules ponctuelles, pensées pour un city-trip ou des vacances de quelques semaines, proposent des enveloppes de données allant de 500 Mo à plusieurs dizaines de gigaoctets, avec une durée de validité adaptée au séjour. Les forfaits mensuels, eux, ciblent les séjours de plusieurs mois : ils incluent généralement 5 ou 20 Go par mois, avec également des versions à données illimitées, et un tarif qui varie fortement selon la destination, la marque appliquant le prix local du pays plutôt qu’un tarif unique mondial. Enfin, les forfaits annuels s’adressent aux globe-trotters et expatriés réguliers, avec des enveloppes cumulées pouvant atteindre plusieurs dizaines de gigaoctets par pays.

Cette logique de tarification au prix local explique les écarts parfois importants observés d’une destination à l’autre : un forfait en Europe démarre autour de 2 à 3 euros, tandis qu’un forfait équivalent dans une destination lointaine ou moins concurrentielle peut coûter davantage. C’est le prix de la transparence : chaque forfait affiche un volume de données en Go clairement défini, sans débit bridé une fois le palier atteint, contrairement à certaines offres qui ralentissent la connexion en fin de forfait.

Recharge et partage de connexion : la flexibilité comme argument central

Deux fonctionnalités distinguent nettement Ubigi de plusieurs concurrents. La première est la possibilité de recharger un forfait directement depuis l’application, même sans accès Wi-Fi et sans données restantes, une option précieuse en cas de panne de connexion en plein voyage. La seconde est l’absence de restriction sur le partage de connexion (hotspot) : contrairement à d’autres eSIM de voyage qui plafonnent le volume partageable par jour, Ubigi laisse l’utilisateur transformer librement son smartphone en point d’accès Wi-Fi pour connecter un ordinateur portable, une tablette ou les appareils de ses proches, dans la limite du volume total de son forfait.

Le service restant exclusivement dédié aux données mobiles, les appels classiques et les SMS traditionnels ne sont pas inclus : pour rester en contact, les voyageurs se tournent naturellement vers des applications de messagerie et d’appel comme WhatsApp, Skype ou Viber, qui fonctionnent parfaitement via la connexion data d’Ubigi, y compris en 5G sur les destinations compatibles. Une utilisatrice ayant testé la couverture en Nouvelle-Zélande relève d’ailleurs que le service « fonctionne partout » et se montre « vraiment facile à mettre en marche », un retour représentatif de la note moyenne de 4,1/5 obtenue sur plus de 20 000 avis Trustpilot, complétée par une note de 4,6/5 sur l’App Store.

Consigne : Pour un city-trip au Japon ou une destination à fort trafic touristique, privilégiez un forfait de quelques gigaoctets avec partage de connexion plutôt qu’un forfait illimité si votre usage reste modéré : le rapport prix/data y est souvent plus avantageux.

Ubigi vs concurrence : comparatif direct

Sur le marché des eSIM de voyage, trois logiques commerciales s’affrontent : la donnée mesurée mais flexible, la donnée illimitée à tarif journalier, et le prix cassé sur des forfaits basiques. Ubigi défend la première approche, tandis que Holafly et GoMoWorld incarnent respectivement les deux autres. Comparer ces trois services permet de mieux cerner quel profil de voyageur correspond à chaque solution.

Ubigi vs Holafly : forfaits mesurés contre data illimitée

Holafly a bâti sa réputation sur un principe simple : une eSIM à données illimitées, sans compteur à surveiller, disponible dans plus de 200 destinations à travers le monde. C’est un argument fort pour les voyageurs qui veulent streamer, naviguer et partager des photos sans limite, quitte à payer un tarif journalier plus élevé (à partir d’environ 3,79 euros par jour). Le partage de connexion y est autorisé, mais généralement plafonné entre 500 Mo et 1 Go par jour selon la destination, un fonctionnement plus restrictif que chez Ubigi.

Ubigi, de son côté, mise sur des forfaits mesurés en gigaoctets, sans bridage de débit et avec un hotspot totalement libre, ce qui séduit davantage les utilisateurs qui veulent connecter plusieurs appareils sans compter les mégaoctets partagés, ou ceux qui préfèrent payer au plus juste selon leur consommation réelle. Le profil eSIM réutilisable d’Ubigi constitue un autre avantage pour qui voyage plusieurs fois par an, quand Holafly incite plutôt à définir une nouvelle durée de forfait à chaque séjour via son calendrier intégré.

Ubigi vs GoMoWorld : robustesse du réseau et réutilisation du profil

GoMoWorld, propriété du groupe NJJ Telecom fondé par Xavier Niel, propose une eSIM data uniquement dans plus de 200 destinations, avec un positionnement tarifaire agressif dès 3,99 euros et une promesse de simplicité : pas de surcoût une fois le forfait épuisé, la connexion est simplement coupée. Le service s’appuie sur environ deux réseaux partenaires par pays et permet d’installer plusieurs profils eSIM sur un même appareil pour jongler entre destinations successives.

Face à cette offre, Ubigi se distingue par une infrastructure réseau plus large, adossée au groupe NTT, et par son profil eSIM unique conçu pour être rechargé plutôt que remplacé à chaque nouvelle destination. GoMoWorld conviendra davantage à un voyageur occasionnel cherchant un forfait ponctuel au meilleur prix, tandis qu’Ubigi s’adresse à un utilisateur qui valorise la continuité d’un même compte, la compatibilité multi-appareils et l’écosystème voiture connectée.

Verdict : pour qui Ubigi est-elle la meilleure eSIM de voyage ?

Au terme de cet avis, Ubigi confirme sa place parmi les eSIM de voyage les plus abouties du marché, notamment grâce à trois atouts difficiles à égaler : une couverture réseau qui dépasse 200 destinations, un partage de connexion sans restriction et un profil eSIM pensé pour durer bien au-delà d’un seul voyage. Ce dernier point change réellement l’expérience utilisateur sur le long terme : plus besoin de réinstaller un nouveau profil à chaque escapade, il suffit d’ouvrir l’application, de choisir sa destination et de recharger son forfait en quelques clics.

Ce positionnement fait d’Ubigi une référence toute particulière pour les voyageurs fréquents, les professionnels en déplacement régulier et les familles qui veulent partager une seule connexion internet entre plusieurs appareils, smartphones, tablettes ou ordinateurs portables. Les propriétaires de véhicules connectés compatibles, notamment chez BMW, Jaguar Land Rover ou certains modèles Stellantis, profitent en prime d’un écosystème de connectivité qui dépasse largement le simple usage mobile. À l’inverse, un voyageur occasionnel qui part une seule fois dans l’année sur une destination touristique classique pourra trouver, chez GoMoWorld, un forfait ponctuel légèrement moins cher pour un besoin identique.

Avant de partir, trois réflexes simples permettent de profiter pleinement du service : installer son profil eSIM avant le départ grâce à la technologie SmartStart, vérifier la compatibilité de son appareil directement depuis le site Ubigi, et anticiper une éventuelle recharge en gardant un accès à l’application même sans connexion. Sur la base de sa fiabilité réseau, de sa flexibilité tarifaire et de son confort d’usage au fil des voyages, cette eSIM mérite une note globale de 4,3 sur 5, avec une recommandation particulière pour tout utilisateur qui voyage plus de deux ou trois fois par an.