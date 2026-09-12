Vous partez à l’étranger ? Ces eSIM peuvent vous éviter une facture salée

Longtemps dominé par Airalo, le marché de l’eSIM s’est considérablement diversifié. Prix, données illimitées, sécurité ou réutilisation : les fournisseurs multiplient désormais les arguments pour séduire les voyageurs.

Le marché de l’eSIM a beaucoup changé. Il y a encore quelques années, Airalo occupait pratiquement seul le terrain médiatique auprès du grand public. En 2026, le choix est nettement plus dense et, surtout, les offres commencent à se différencier autrement que par le nombre de gigaoctets. Certains fournisseurs misent sur l’illimité, d’autres sur les prix, la sécurité ou la possibilité de conserver la même carte eSIM voyage après voyage.

Ubigi, Airalo, GoMoWorld, Holafly, Saily : notre comparatif des meilleures eSIM en 2026

Budget Data Validité Maroc Canada Émirats arabes unis Égypte États-Unis Japon Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Allemagne Andorre Angola Anguilla Antigua-et-Barbuda Arabie saoudite Argentine Arménie Aruba Australie Autriche Azerbaïdjan Bahamas Bahreïn Bangladesh Barbade Belgique Belize Bermudes Bhoutan Birmanie Biélorussie Bolivie Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Brésil Bulgarie Burkina Faso Burundi Bénin Cambodge Cameroun Cap-Vert Chili Chine Chypre Colombie Comores Corée du Sud Costa Rica Croatie Cuba Curaçao Côte d'Ivoire Danemark Djibouti Dominique Espagne Estonie Eswatini Fidji Finlande France Gabon Gambie Ghana Gibraltar Grenade Groenland Grèce Guadeloupe Guam Guatemala Guernesey Guinée Guinée équatoriale Guinée-Bissau Guyana Guyane Géorgie Haïti Honduras Hong Kong Hongrie Ile Maurice Inde Indonésie Irak Iran Irlande Islande Israël Italie Jamaïque Jersey Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Koweït La Réunion Laos Lesotho Lettonie Liban Liberia Libye Liechtenstein Lituanie Luxembourg Macao Macédoine du Nord Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Malte Martinique Mauritanie Mayotte Mexique Moldavie Monaco Mongolie Montserrat Monténégro Mozambique Namibie Nauru Nicaragua Niger Nigeria Norvège Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Zélande Népal Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Palaos Palestine Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pays-Bas Pays-Bas caribéens Philippines Pologne Polynésie française Porto Rico Portugal Pérou Qatar Roumanie Royaume-Uni Russie Rwanda République centrafricaine République dominicaine République du Congo République du Kosovo République démocratique du Congo Saint-Barthélemy Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Marin Saint-Martin Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) Saint-Vincent-et-les-Grenadines Sainte-Lucie Salvador Samoa Samoa américaines Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Sierra Leone Singapour Slovaquie Slovénie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Suisse Suriname Suède Sénégal Tadjikistan Tanzanie Taïwan (République de Chine) Tchad Tchéquie Terres australes et antarctiques françaises Thaïlande Timor oriental Togo Tonga Trinité-et-Tobago Tunisie Turquie Ukraine Uruguay Vanuatu Venezuela Viêt Nam Yémen Zambie Zimbabwe Équateur Éthiopie Île de Man Îles Caïmans Îles Féroé Îles Mariannes du Nord Îles Salomon Îles Turques-et-Caïques Îles Vierges britanniques Îles Vierges des États-Unis Îles Åland Appels SMS Airalo Airhub Bouygues Telecom ETravelSim Esim4Travel GigSky GoMoWorld Holafly Roamless Saily Ubigi eSIMX eSIMania Comparer Pertinence Internet Prix 4,8 / 5 Ubigi Japon 10Go Validité 7 jours 14 00€ Voir l'offre code "TOMSFR10" (-10%) 3,9 / 5 Airalo Thaïlande 10Go Validité 15 jours 9 04€ Voir l'offre 4,7 / 5 GoMoWorld Malaisie 9Go Validité 30 jours 10 99€ Voir l'offre 4,6 / 5 Holafly Indonésie illimité Validité 1 jour 3 79€ Voir l'offre 4,8 / 5 Saily Bulgarie 1Go Validité 7 jours 1 71€ Voir l'offre 4,4 / 5 Esim4Travel Royaume-Uni 1Go Validité 1 jour 0 69€ Voir l'offre 4,4 / 5 Esim4Travel Espagne 1Go Validité 1 jour 0 69€ Voir l'offre 4,4 / 5 Esim4Travel États-Unis 1Go Validité 1 jour 0 73€ Voir l'offre 4,4 / 5 Esim4Travel Islande 1Go Validité 1 jour 0 73€ Voir l'offre 4,4 / 5 Esim4Travel Chypre 1Go Validité 1 jour 0 73€ Voir l'offre 1 2 3 4 5 6 ... 1689

Pour un Français qui part quelques jours hors de l’Union européenne, notre choix se porte sur Saily.

L’offre n’est pas systématiquement la moins chère et elle ne propose pas partout la plus grosse enveloppe de données. Son équilibre est cependant convaincant : plus de 200 destinations, des forfaits locaux, régionaux et mondiaux, des offres illimitées sur certains marchés, une application claire et surtout plusieurs fonctions de sécurité intégrées qui n’existent pas chez la majorité de ses concurrents.

Derrière, Holafly reste la solution la plus rassurante pour ceux qui ne veulent jamais se demander s’il reste 2 ou 5 Go avant la fin du séjour. GoMoWorld s’impose plutôt comme le bon plan du comparatif, particulièrement pour les petites et moyennes consommations. Ubigi conviendra davantage aux voyageurs fréquents et aux propriétaires de plusieurs types d’appareils. Airalo, enfin, garde pour lui une richesse de catalogue difficile à ignorer.

Fournisseur Notre avis en 2026 Point fort principal Offre indicative relevée Ubigi Meilleur pour les voyageurs fréquents Une eSIM pour de nombreux voyages Europe 10 Go / 30 j à 15 € Airalo Meilleur choix de destinations et formats Catalogue local, régional, mondial eSIM locales dès 4 $US GoMoWorld Meilleur rapport data/prix Tarifs bas, eSIM réutilisable Europe 2,5 Go / 7 j à 3,99 € Holafly Meilleur pour la data illimitée Forfaits illimités à la durée Europe dès 3,79 €/jour Saily Meilleur choix global Prix, sécurité, simplicité Europe dès 4,99 $US Prix vérifiés le 3 septembre 2026. Les tarifs varient selon la destination, la durée, les promotions et la devise de facturation.

1. Ubigi : une excellente eSIM pour ceux qui voyagent souvent

Ubigi est un cas un peu particulier. Le service est moins porté sur les campagnes très grand public, mais sa proposition technique est solide et parfois plus intéressante que celle de concurrents plus visibles.

Son premier atout tient à la durée de vie de la carte eSIM. Le profil Ubigi peut être conservé sur l’appareil et réutilisé dans plus de 200 destinations. Au prochain départ, il suffit donc d’acheter un autre forfait correspondant au pays ou à la région concernée.

Ubigi ajoute une fonction appelée Smartstart. Le forfait peut être acheté et préparé avant le voyage, puis sa période de validité débute lorsque l’appareil arrive dans la zone couverte. Cette petite différence évite de perdre plusieurs jours de validité en activant trop tôt une eSIM depuis la France.

Le système de recharge est également bien pensé. Ubigi indique qu’il reste possible d’acheter une recharge depuis son application même sans connexion Wi-Fi ni crédit de données actif. C’est exactement le genre de détail dont on se moque dans son salon et qui devient précieux dans un aéroport étranger lorsque le compteur tombe à zéro.

Les prix sont compétitifs sur plusieurs destinations. En Europe, 10 Go valables 30 jours coûtent actuellement 15 €. Le partage de connexion est autorisé. Aux États-Unis, Ubigi propose aussi un forfait mensuel illimité à 36 €, renouvelé automatiquement et résiliable après trois mois. Il comprend 60 Go à pleine vitesse, puis la connexion reste disponible à 2 Mbit/s jusqu’au renouvellement suivant.

Ubigi est également l’un des fournisseurs les plus intéressants pour les voyageurs équipés autrement qu’avec un simple smartphone. Son service prend en charge les iPhone, iPad, téléphones Android mais aussi les ordinateurs Windows 10 et Windows 11 compatibles eSIM. Un PC portable disposant d’un modem cellulaire peut donc accéder directement au réseau sans passer par le partage de connexion du téléphone.

Rester connecté sur Ubigi

Évidemment, pour un résident français, ce forfait local n’a guère d’intérêt face à un abonnement mobile classique. Mais l’exemple révèle quelque chose d’important : un fournisseur eSIM n’est pas lui-même le réseau radio auquel le téléphone se connecte. La qualité dépend en grande partie de l’opérateur partenaire utilisé dans le pays.

C’est également la raison pour laquelle il est difficile de proclamer qu’une eSIM possède partout « le meilleur réseau ». Ubigi peut être excellent au Japon et plus quelconque ailleurs, tandis que GoMoWorld ou Saily peuvent disposer d’un meilleur accord de roaming dans une autre destination.

2. Airalo : le catalogue le plus mature, mais plus forcément le premier choix

Impossible de faire un comparatif sérieux sans Airalo. Le fournisseur a largement participé à la démocratisation de la carte eSIM de voyage et revendique désormais une présence dans plus de 200 destinations. Son application couvre les forfaits locaux, régionaux et mondiaux et est proposée dans 53 langues.

L’abondance du catalogue reste sa grande force. Une eSIM locale pour les États-Unis, le Japon ou la Turquie, une eSIM Europe, une carte régionale pour l’Amérique du Nord ou un forfait mondial : tout ou presque se trouve au même endroit. Les offres locales commencent actuellement autour de 4 $US dans plusieurs destinations et le forfait mondial affiche un tarif de départ de 8,50 $US.

Airalo vend désormais aussi des données illimitées. Aux États-Unis, un forfait de 30 jours est par exemple affiché à 68 $US. À l’échelle mondiale, les offres Discover Unlimited montent nettement plus haut, jusqu’à 159 $US pour 30 jours lors de notre relevé.

Mais Airalo possède une carte que ses concurrents n’ont pas tous : certaines eSIM ne sont pas limitées à la data. Discover+ comprend des données, des appels et des SMS ainsi qu’un numéro international basé aux États-Unis. Pour un voyageur qui a besoin d’une véritable seconde ligne téléphonique et pas seulement de WhatsApp, cette possibilité change la donne.

Tout n’est pas parfait pour autant. Le catalogue est devenu si vaste qu’il faut davantage lire les conditions. Deux forfaits Airalo pour une même zone ne sont pas nécessairement équivalents en matière de réseau, de durée ou de fonctions voix. Et depuis que Saily, Ubigi ou GoMoWorld ont renforcé leurs offres, Airalo n’est plus automatiquement le moins cher.

Il reste cependant l’un des choix les plus rassurants pour une destination inhabituelle, précisément parce que son catalogue couvre énormément de pays et plusieurs formats d’eSIM. Pour un tour du monde ou un itinéraire qui change souvent, cette profondeur a encore beaucoup de valeur.

3. GoMoWorld : le bon plan qui mérite d’être beaucoup plus connu

GoMoWorld est moins célèbre en France qu’Airalo ou Holafly. C’est pourtant l’une des offres les plus intéressantes du moment, surtout lorsque la priorité est le tarif.

Pour l’Europe, le fournisseur propose actuellement 2,5 Go pour 7 jours à 3,99 €, 11 Go pour 30 jours à 10,99 €, 25 Go à 19,99 € et 35 Go à 29,99 €. Il existe même un petit volume de données gratuit pour tester le service pendant une journée.

La différence avec certaines eSIM à bas prix se trouve dans l’architecture du service. GoMoWorld annonce une seule eSIM utilisable dans plus de 200 destinations, avec environ deux réseaux partenaires disponibles en moyenne dans chaque pays et une connexion pouvant atteindre la 5G. Il n’est donc pas nécessaire d’empiler indéfiniment de nouveaux profils dans le téléphone à chaque voyage.

L’installation se fait directement depuis l’application GoMoWorld. Sur Android, aucun code QR n’est même nécessaire : après l’achat, l’application génère et installe le profil eSIM. Si celui-ci est supprimé, une nouvelle eSIM peut être générée tant qu’un forfait compatible reste actif.

L’application GoMoWorld sur Android

C’est moins spectaculaire qu’une promesse de données illimitées, mais très pratique au quotidien.

Le partage de connexion est autorisé. GoMoWorld annonce également un « VPN européen inclus ». Il faut toutefois employer ce terme avec précaution : ce type de fonction intégrée au parcours de connexion n’offre pas nécessairement le même degré de contrôle qu’un service VPN spécialisé avec choix précis des protocoles, serveurs, kill switch ou routage personnalisé. Pour accéder à ses services habituels depuis un voyage, l’idée reste néanmoins intéressante.

GoMoWorld a par ailleurs un ancrage européen assez clair. Le service est une marque commerciale d’eircom Limited, l’entreprise irlandaise derrière l’opérateur eir. Sa politique de confidentialité est présentée comme conforme au RGPD et à la directive ePrivacy. Ce détail ne rend pas automatiquement la connexion meilleure, mais il apporte un peu de contexte sur la société qui gère le service.

La limite tient surtout au catalogue. Il est moins facile de comparer vingt variantes différentes pour une même destination qu’avec Airalo. GoMoWorld reste aussi essentiellement une offre de données. On conserve donc son numéro de téléphone français pour les appels et SMS, tandis que l’eSIM prend en charge l’accès à Internet.

Pour une semaine ou deux à l’étranger, c’est justement ce que beaucoup de voyageurs recherchent. Pas de contrat, pas d’abonnement à résilier et peu de paramètres. À 3,99 € l’entrée de gamme et 10,99 € pour 11 Go sur 30 jours en Europe, GoMoWorld mérite clairement sa place parmi les meilleures eSIM disponibles en 2026.

4. Holafly : l’eSIM la plus confortable pour les gros consommateurs de data

Holafly part d’une philosophie presque opposée. Au lieu de construire son catalogue autour d’une longue série de forfaits de 1, 3, 5, 10 ou 20 Go, la marque met largement en avant les données illimitées.

exemple pour esim Etats-Unis

Pour une eSIM Europe, la tarification relevée est extrêmement lisible : 3 jours coûtent 11,37 €, 5 jours 18,50 €, 7 jours 25,50 €, 10 jours 33,90 €, 15 jours 46,90 € et 30 jours 68,90 €. L’utilisateur choisit la durée du voyage plutôt qu’un volume de données. La formule couvre 33 pays et fonctionne en 4G LTE ou en 5G lorsqu’elle est disponible sur le réseau local.

Pour certains profils, cette simplicité vaut largement quelques euros supplémentaires. Plus besoin d’estimer avant le départ combien Google Maps, les appels vidéo, TikTok ou le téléchargement de photos vont consommer. On active l’eSIM et on utilise son téléphone.

Il faut néanmoins lire ce que signifie réellement « illimité ». Holafly indique que les opérateurs partenaires peuvent appliquer temporairement une politique d’utilisation équitable et réduire la vitesse, en principe pour une durée maximale d’une journée. Pour son forfait Europe, le partage de connexion est par ailleurs plafonné à 1 Go par jour, même si les données utilisées directement sur le smartphone sont annoncées comme illimitées.

C’est probablement le point qui sépare le plus nettement Holafly d’Ubigi ou GoMoWorld. Une personne qui utilise surtout l’écran de son iPhone ou de son Samsung Galaxy verra peu cette contrainte. En revanche, un télétravailleur qui compte connecter son MacBook ou son PC Windows à son téléphone pendant toute la journée doit regarder le plafond du hotspot avant de commander.

Holafly propose également des forfaits mensuels internationaux. L’Unlimited Plan coûte actuellement 59,95 €/mois, avec données et partage de connexion annoncés comme illimités ainsi qu’une couverture mondiale. Un forfait Light à 25 Go est affiché à 45,95 €/mois. Ces abonnements ont davantage de sens pour un voyage au long cours ou une succession de déplacements que pour dix jours de vacances.

Autre détail souvent oublié : la majorité des eSIM Holafly de voyage restent data only. L’offre Europe, par exemple, ne donne pas de numéro local permettant de passer des appels classiques ou d’envoyer des SMS. WhatsApp, Signal, Messenger ou FaceTime continuent naturellement de fonctionner grâce à Internet.

Pour un Français, la ligne mobile habituelle peut donc rester dans le téléphone pour conserver son numéro, tandis que Holafly gère uniquement les données mobiles. Il faut simplement désactiver l’itinérance de données sur la SIM française lorsque la destination n’est pas couverte par son forfait.

Un point mérite enfin une vérification particulière avant un déplacement européen. Holafly précise que ses cartes de voyage sont conçues pour les séjours à l’étranger et indique des restrictions d’utilisation dans le pays de résidence, ainsi que dans l’UE pour les personnes domiciliées dans cette région.

Pour un résident français souhaitant acheter précisément une eSIM Holafly pour circuler au sein de l’Union, mieux vaut donc contrôler l’éligibilité de la destination avant paiement.

De toute façon, dans l’UE, l’eSIM de voyage est souvent inutile pour un Français. Les règles européennes « Roam Like At Home », prolongées jusqu’en 2032, permettent d’utiliser appels, SMS et data de son forfait national aux conditions prévues par celui-ci dans les 27 États membres ainsi qu’en Islande, au Liechtenstein et en Norvège. Depuis janvier 2026, l’Ukraine et la Moldavie ont également rejoint ce dispositif.

Holafly prend donc surtout tout son sens pour les États-Unis, le Japon, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, l’Égypte, certains pays asiatiques ou des voyages multirégionaux, lorsque le roaming du forfait français devient cher ou fortement limité.

5. Saily : la meilleure eSIM pour la plupart des voyageurs français

Saily s’est rapidement installé parmi les références de l’eSIM de voyage. Le service, développé par l’équipe derrière NordVPN, couvre aujourd’hui plus de 200 destinations et présente un avantage pratique pour ceux qui voyagent régulièrement : une fois l’eSIM installée sur le téléphone, il n’est pas nécessaire d’en ajouter une nouvelle à chaque départ. Il suffit d’acheter un autre forfait depuis l’application.

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Pour l’Europe, la version française de Saily affiche actuellement ses tarifs en dollars américains. L’entrée de gamme coûte 4,99 $US pour 1 Go valable 7 jours. Les forfaits de 3, 5 et 10 Go, valables 30 jours, sont respectivement affichés à 12,49, 19,49 et 35,99 $US. Pour un séjour plus long, 50 Go sur 90 jours reviennent à 95,99 $US. La couverture européenne annoncée reste de 35 pays.

Saily pour l’Europe

Saily propose aussi des données illimitées. Sur l’offre Europe vérifiée le 3 septembre 2026, la formule de 15 jours est affichée à 49,99 $US. Le mot « illimité » mérite toutefois une précision : les 3 premiers Go consommés chaque jour sont disponibles sans limitation de vitesse, puis la connexion reste accessible jusqu’à 1 Mbit/s. Pour naviguer, utiliser Google Maps, WhatsApp ou consulter ses mails, ce débit réduit reste exploitable. Il sera en revanche beaucoup moins confortable pour regarder des vidéos en haute définition ou transférer de gros fichiers.

L’intérêt de Saily ne tient pas uniquement à ses volumes de data. Le fournisseur ajoute plusieurs fonctions inhabituelles sur ce marché, notamment un bloqueur de publicités, une protection contre les sites malveillants et un système d’emplacement virtuel proposant plus de 115 localisations. Le bloqueur de publicités peut aussi limiter la quantité de données chargées en arrière-plan. Saily avance une économie pouvant atteindre 28,6 %, un chiffre issu de ses propres mesures qu’il faut donc considérer comme indicatif plutôt que comme une économie garantie.

L’installation est assez souple. Le forfait peut être acheté avant le départ, puis l’eSIM configurée tranquillement en France. Elle s’active lorsque le téléphone atteint la destination couverte. Saily laisse désormais une fenêtre de 180 jours après l’achat : passé ce délai, le forfait s’active automatiquement. L’assistance par chat est disponible 24h/24 et 7j/7 depuis l’application, un point appréciable lorsqu’un problème d’activation survient une fois à l’étranger.

Saily se révèle ainsi particulièrement convaincant pour un voyageur qui cherche une solution simple, sans avoir à jongler entre plusieurs profils eSIM. Ses prix restent compétitifs sur les petites enveloppes, tandis que les outils de sécurité apportent quelque chose de différent face à Airalo, Ubigi ou Holafly. L’offre illimitée demande davantage d’attention en raison de la réduction de débit après 3 Go quotidiens, mais pour un usage courant en déplacement, l’ensemble est aujourd’hui l’un des plus équilibrés du marché.

Comment choisir une eSIM de voyage depuis la France sans payer pour des gigaoctets inutiles

Le premier réflexe devrait être de regarder son forfait mobile français avant de chercher une eSIM. Pour un séjour en Espagne, en Italie, en Allemagne ou au Portugal, une carte supplémentaire n’est généralement pas nécessaire puisque le roaming européen permet déjà d’utiliser son abonnement national, dans la limite de l’enveloppe prévue par l’opérateur. Les règles restent en vigueur jusqu’en 2032.

L’eSIM devient beaucoup plus intéressante lorsque l’on quitte cette zone. Un week-end à Londres peut déjà poser la question puisque le Royaume-Uni n’est plus couvert réglementairement par le dispositif européen, même si certains opérateurs français continuent de l’inclure volontairement. La Suisse n’appartient pas non plus à la zone européenne de roaming réglementé. Même prudence pour la Turquie, les États-Unis, le Canada, la Tunisie, le Maroc ou l’Asie.

Avant de comparer les prix, il faut ensuite estimer sa consommation. Une personne qui utilise principalement Google Maps, WhatsApp, quelques recherches Web et ses e-mails n’a pas besoin de data illimitée. Un forfait de 3 ou 5 Go peut suffire pour une semaine si les mises à jour et sauvegardes automatiques restent sur le Wi-Fi.

Le calcul change avec Instagram, TikTok, YouTube, Netflix ou les appels vidéo. Dans ce cas, Holafly ou un forfait illimité Saily peuvent être plus confortables. Mais un mot doit rester en tête : fair use. Derrière les données annoncées comme illimitées, il existe parfois un seuil quotidien à pleine vitesse ou une possibilité de réduction temporaire du débit. L’information doit être vérifiée destination par destination.

Le partage de connexion compte tout autant. Pour un professionnel qui transforme chaque soir son téléphone en point d’accès pour son ordinateur, une offre de 20 Go avec hotspot intégral peut s’avérer plus utile qu’une formule « illimitée » limitant le partage à 1 Go par jour.

Il faut enfin regarder le réseau local. La mention 5G sur une fiche ne garantit pas une 5G disponible partout. Les fournisseurs internationaux achètent de la connectivité auprès d’opérateurs partenaires. Selon le pays, l’appareil peut accéder à un, deux ou plusieurs réseaux. GoMoWorld annonce par exemple environ deux partenaires par pays en moyenne, tandis qu’Ubigi publie sur ses fiches le nom de nombreux réseaux utilisables.

Deux eSIM affichant « 10 Go 5G » peuvent ainsi délivrer une expérience assez différente. Le routage international des données joue également sur la latence. Une connexion peut afficher un excellent débit tout en mettant un peu plus de temps à répondre si le trafic est acheminé vers une passerelle située dans un autre pays. Pour les cartes, la navigation Web ou les réseaux sociaux, l’effet reste généralement discret. Pour le jeu en ligne ou certaines visioconférences, il peut devenir perceptible.

Compatibilité : vérifier le téléphone avant de payer

Une eSIM voyage ne peut naturellement fonctionner que sur un téléphone compatible eSIM et désimlocké. La majorité des appareils haut de gamme récents le sont, mais certaines variantes régionales conservent des différences.

Côté Apple, l’iPhone 17 vendu en France prend en charge la nano-SIM physique et l’eSIM, ainsi que la double eSIM. Apple permet par ailleurs plusieurs modes d’activation, notamment le QR code ou l’installation directement depuis un fournisseur compatible.

La situation est tout aussi favorable chez Samsung. La gamme Samsung Galaxy S26, comprenant les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra, fait partie des appareils compatibles eSIM en France. Les Galaxy S25, S24 et plusieurs générations précédentes le sont également. Samsung permet l’ajout depuis Paramètres > Connexions > Gestionnaire SIM, avec activation automatique, scan d’un code QR ou saisie manuelle des informations.

Chez Google, tous les Google Pixel à partir du Pixel 4 prennent en charge l’eSIM, sous réserve des variantes et des opérateurs. Les Pixel récents peuvent stocker plusieurs profils et les Pixel 7 ou modèles ultérieurs peuvent utiliser deux eSIM simultanément si le fournisseur l’autorise.

La présence d’un numéro EID dans les informations de l’appareil donne également une bonne indication. Il identifie la puce eSIM intégrée au téléphone. Avant l’achat, mieux vaut néanmoins vérifier le modèle exact dans la liste du fournisseur. Un Samsung Galaxy ou un iPhone importé d’un autre marché peut présenter une configuration différente de la version commercialisée en France.

Comment activer une eSIM sans désactiver sa ligne française

Le fonctionnement est moins compliqué qu’il n’y paraît. Après l’achat, le fournisseur délivre généralement un code QR, une installation automatique depuis son application ou des codes à saisir manuellement. Il est préférable d’installer la carte eSIM avant de quitter la France, avec une connexion Wi-Fi stable, puis d’attendre l’arrivée pour activer le forfait lorsque les conditions du fournisseur le permettent.

Dans les réglages du téléphone, la ligne principale française peut être nommée « Principal » et l’eSIM « Voyage ». Il suffit ensuite d’affecter les données mobiles à la seconde ligne.

La SIM française peut rester active afin de conserver le numéro de téléphone et recevoir les messages nécessaires, notamment certains codes bancaires. En revanche, il faut vérifier que le roaming de données reste désactivé sur cette ligne hors des destinations couvertes par le forfait. Une erreur de réglage peut faire basculer le téléphone sur la SIM physique ou sur l’eSIM de l’opérateur français, avec une facture qui n’a plus rien à voir avec les quelques euros économisés en achetant une carte de voyage.

Les appels classiques nécessitent la même vigilance. Saily, GoMoWorld, Ubigi et de nombreux forfaits Holafly sont avant tout des offres de données. Le téléphone utilise alors WhatsApp, FaceTime, Messenger ou Signal. Airalo fait exception sur certaines formules Discover+ capables de gérer appels et SMS avec leur propre numéro.

Une eSIM n’est pas automatiquement plus rapide qu’une carte SIM physique

La confusion revient souvent. Remplacer une SIM physique par une carte SIM embarquée ne change pas la qualité radio du téléphone. L’eSIM sert à stocker numériquement le profil permettant de s’authentifier sur le réseau. Elle ne crée ni antenne supplémentaire ni meilleur modem.

La vitesse dépend du smartphone, des fréquences prises en charge, du réseau partenaire, de la congestion de l’antenne locale, du contrat entre le fournisseur eSIM et l’opérateur ainsi que du routage du trafic.

Une eSIM peut donc être extrêmement rapide sur un Samsung Galaxy Ultra connecté à une bonne antenne 5G et médiocre quelques kilomètres plus loin. Exactement comme une SIM classique.

Son intérêt est ailleurs. Elle évite de rechercher une boutique à l’aéroport, de manipuler une minuscule carte physique ou d’attendre une livraison. Elle permet surtout de conserver deux lignes dans le même appareil. Pour un Français en voyage, c’est le scénario idéal : le numéro habituel reste disponible, tandis que la data passe par un fournisseur spécialisé.

Notre choix final

Si nous devions n’en retenir qu’une en 2026, Saily serait notre recommandation la plus polyvalente. Son catalogue est désormais suffisamment vaste et ses fonctions de protection Web, de blocage des publicités et d’emplacement virtuel lui donnent une personnalité que les autres fournisseurs n’ont pas encore complètement reproduite. Pour un voyage standard hors de France, elle constitue un excellent point de départ.

Holafly reste cependant devant pour un usage intensif. L’utilisateur qui veut regarder des vidéos, utiliser son téléphone toute la journée et ne jamais surveiller son compteur acceptera plus facilement son tarif supérieur. Il faut simplement contrôler le partage de connexion et les règles d’usage équitable.

GoMoWorld est probablement la surprise de ce comparatif. Ses forfaits à partir de 3,99 €, son profil réutilisable dans plus de 200 destinations, son hotspot autorisé et son fonctionnement très simple en font une alternative sérieuse pour les voyageurs qui cherchent d’abord un bon rapport data/prix.

Ubigi est celui que nous conseillerions volontiers aux grands voyageurs et aux utilisateurs de plusieurs appareils. Une eSIM conservée d’un voyage à l’autre, des recharges accessibles facilement, le Smartstart et la compatibilité avec certains PC Windows forment un ensemble particulièrement pratique.

Airalo, enfin, conserve l’avantage du choix. Lorsque la destination est moins courante ou lorsque l’on cherche une eSIM mondiale proposant aussi un véritable numéro, des appels et des SMS, son immense catalogue reprend tout son intérêt.

Il n’existe donc plus une seule « meilleure eSIM » capable de gagner dans tous les pays. Le réseau disponible à Tokyo ne sera pas celui utilisé à New York, à Tunis ou à Istanbul, et les tarifs peuvent inverser le classement en quelques semaines. Pour un voyageur français, le bon réflexe en 2026 consiste d’abord à vérifier ce que couvre déjà son forfait mobile, puis à comparer Ubigi, Airalo, GoMoWorld, Holafly et Saily sur la destination exacte. C’est là que se joue désormais la différence, bien davantage que sur le logo affiché dans l’application.