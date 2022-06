Vous pouvez jouer gratuitement à Resident Evil Village sur votre navigateur

Resident Evil Village © Capcom

Resident Evil Village est sorti le 7 mai 2021. Douzième itération de la franchise horrifique, il se déroule une poignée d’années après les évènements de Resident Evil 7. Dans la peau d’Ethan Winters, le joueur doit affronter les affres d’un village infesté de créatures démoniaques. Et survivre à la gigantesque Lady Dimitrescu, l’antagoniste principal du jeu.

Le titre de Capcom est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Google Stadia. Et depuis peu, vous pouvez le tester en streaming directement sur le site de Capcom grâce à la magie de la technologie « Immersive Stream for Games » chère à Stadia. Deux niveaux (Village et Château) sont jouables gratuitement que vous soyez sur PC, tablette ou smartphone. Sur ces derniers, vous aurez la possibilité d’utiliser les commandes tactiles ou d’appareiller une manette. Sur ordinateur, vous aurez le choix entre le combo clavier-souris et la manette.

À lire > Resident Evil Village : un mod infernal permet de jouer en VR

Resident Evil Village : une démo gratuite facilement accessible

Pour vous lancer dans l’aventure (en 1080p), il suffit de vous rendre sur le site de Capcom. Indiquez alors votre date de naissance (il faut être majeur) et commencez à explorer les recoins du jeu. Cette démo vous permettra de vous faire un premier avis sur le titre. Ce qui est plutôt pratique si vous hésitez encore à passer à la caisse pour vous offrir Resident Evil Village.

Notez qu’il n’est pas possible de sauvegarder votre progression, démo oblige. Qui plus est, seule une bonne connexion vous permettra d’apprécier le gameplay comme il se doit. Privilégiez le WiFi si vous êtes sur mobile. Gourmande, la démo risque sinon de grignoter copieusement votre enveloppe data.

Si vous avez des problèmes pour démarrer le jeu ou des freezes, l’éditeur vous recommander d’effacer le cache et les cookies du navigateur avant de le redémarrer. Fait appréciable, vous pouvez jouer à cette démonstration autant de fois que vous le désirez. Une pause trop prolongée (plus de 10 minutes) vous déconnectera automatiquement de la partie.