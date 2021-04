Resident Evil Village : quelle est la pointure de Lady Dimitrescu ?

Les fans de jeux de survival horror pourront bientôt profiter de Resident Evil Village dont la sortie est prévue pour le 7 mai prochain, soit dans un mois précisément. Nous savons déjà que certaines scènes seront extrêmement violentes et choquantes, mais nous n’avons pas encore tous les détails sur la fameuse Lady Dimitrescu.

Lady Dimitrescu dans Resident Evil Village – Crédit : Capcom

De son vrai nom Alcina Dimitrescu, l’antagoniste du jeu est gigantesque. Nous avons notamment pu le voir dans le trailer que le protagoniste Ethan Winters n’est pas de taille face à elle. Lady Dimitrescu mesure 2,90 m, mais quelle est sa pointure ?

La pointure de Lady Dimitrescu est presque le double de la pointure moyenne des femmes

Nos confrères d’IGN ont posé la question à Tomonori Takano qui est le directeur artistique du jeu. Il a entièrement géré la conception de Lady Dimitrescu. Celle-ci mesure 2,90 m, mais cela comprend son chapeau et ses talons hauts. Tomonori Takano a donc mesuré la pointure de l’antagoniste avant de déterminer que ses chaussures mesurent 44 cm de long. Pour vous donner un ordre d’idée, cette taille est presque le double de la taille moyenne de chaussure des femmes.

De plus, sa pointure bat également la plus grande du monde à l’heure actuelle. En effet, Jeison Orlando Rodriguez Hernandez est un jeune vénézuélien qui figure dans le Guinness des records puisque ses pieds mesurent 40,1 cm de long. En tout cas, il ne fait aucun doute que Lady Dimitrescu va grandement participer à la popularité et au succès de Resident Evil Village. C’est la première fois dans l’histoire de la franchise que l’antagoniste a une forme humaine et une taille aussi grande. Soit les joueurs arrivent à s’enfuir en courant, soit ils se font lacérer par ses ongles longs et tranchants. Les trois filles de Alcina Dimitrescu qui sont Bela, Cassandra et Daniela ne seront pas non plus de tout repos.

Enfin, n’oubliez pas que vous pouvez encore précommander Resident Evil Village sur Stadia afin de bénéficier gratuitement d’une manette et d’un Chromecast. Le jeu de survival horror sortira le 7 mai 2021 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One et PC.

Source : ComicBook