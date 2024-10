VPN, bloqueur de pub… Surfshark propose 87% de réduction pendant quelques jours !

Pas de pub et pas de traces, c’est la promesse de Surfshark. Mais c’est plus qu’une promesse car le service se révèle très efficace et va vous permettre de surfer sans stress et pour pas cher (moins de 2€/mois).

Surfshark prend de l’avance sur le Black Friday, en proposant une réduction particulièrement intéressante pour tous ceux qui veulent surfer tranquilles. En effet, à partir du 14 octobre, moyennant un engagement de 2 ans vous pouvez acquérir Surfshark Starter pour 1,99€ par mois seulement avec en prime 4 mois gratuits offerts.

Découvrez Surfshark Starter

L’offre comprend un VPN hyper efficace et tous les outils nécessaires pour préserver votre anonymat. Dans le détail voici les fonctions incluses dans le Surfshark Starter :

VPN sécurisé

Ad Blocker

Cookie pop-up blocker

Générateur d’informations personnelles

Générateur d’adresses e-mail masquées

Une offre complète et efficace pour surfer incognito

L’un des intérêts de la solution développée par les équipes de Surfshark est de ne pas afficher de pub. Ainsi, votre surf se trouve considérablement accéléré mais aussi plus serein sans toutes les publicités parfois intrusives qui peuvent surgir.

Cela permet également d’éviter que votre trajet soit traqué et que tous les résultats qui s’affichent dans les moteurs de recherche (Google en tête) soient influencés par votre parcours. Vous obtenez des résultats organiques qui ne sont pas faussés par la pub.

Et surtout, vous ne laissez pas de traces. Vous pouvez profiter d’une connexion sûre et confidentielle car toutes vos données personnelles et votre parcours en ligne sont chiffrés. De plus grâce à un réseau de plus de 3200 serveurs répartis partout dans le monde, vous ne rencontrerez aucun ralentissement.

Cela en fait un outil particulièrement adapté aux adeptes du streaming (vous pourrez regarder Netflix au Japon !) ou aux joueurs en ligne.

Et si l’usage de certains services Web vous inspirent méfiance, vous pourrez même vous générer une nouvelle identité qui vous permettra d’afficher un nom, une adresse et un email qui ne sont pas les vôtres mais que vous pouvez conserver tant que cela vous est utile.

La solution fonctionne sur mobile (iOS ou Android) ou sur ordinateur (Mac ou PC) et s’installe très simplement comme une extension à votre navigateur.

Et bien sûr vous profitez d’un support 24h/24 et 7j/7.