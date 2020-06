Watchmen : regardez gratuitement la série HBO en streaming ce week-end

Ce week-end, HBO met gratuitement à votre disposition les neuf épisodes de la mini-série Watchmen. Réalisée par Damon Lindelof et diffusée en 2019, Watchmen est l’adaptation du roman graphique d’Alan Moore et de Dave Gibbons.

Crédit : HBO

Le monde entier est agité par le mouvement Black Lives Matter. Depuis la mort de George Floyd, les protestations se sont multipliées aux États-Unis pour dénoncer les discriminations raciales et les violences policières. De plus, nous sommes le 19 juin. C’est une fête très symbolique communément appelée « le Juneteenth » en anglais et jour de la Liberté ou même jour de l’Émancipation en français. Elle est célébrée chaque année aux États-Unis pour commémorer l’abolition de l’esclavage au Texas en juin 1865. Le Juneteenth représente également l’émancipation des esclaves afro-américains dans les États confédérés d’Amérique à la fin de la guerre de Sécession en 1865. HBO a donc profité de la fête historique et de la situation actuelle dans le monde pour proposer Watchmen gratuitement ce week-end.

Humble Bundle : 1 200 $ de jeux, comics et livres pour seulement 30 $ afin de soutenir la justice raciale

HBO a choisi le moment opportun pour diffuser gratuitement Watchmen

Watchmen est une mini-série dramatique qui « explore l’héritage du racisme systémique en Amérique ». En effet, l’épisode pilote démarre très fort en répliquant le massacre de Tula en 1921. Il est considéré comme étant le pire crime racial de l’histoire des États-Unis. Les habitants afro-américains de Greenwood en Caroline du Sud avaient été violemment attaqués par des suprémacistes blancs, causant des dizaines de morts.

La série est en fait l’adaptation du roman graphique du même nom d’Alan Moore et de Dave Gibbons. C’est même la suite directe de l’histoire de la bande dessinée. La série Watchmen met en scène une uchronie où les justiciers masqués sont traités comme des hors-la-loi. D’après HBO, « Watchmen embrasse la nostalgie du roman graphique révolutionnaire tout en essayant une nouvelle approche».

En France, la série est disponible sur OCS depuis l’automne 2019. Si vous n’avez pas l’abonnement, l’offre d’HBO va vous permettre de vous plonger légalement dans cette aventure courte, mais très poignante. Pour commencer à regarder les neuf épisodes dès aujourd’hui, rendez-vous sur le site d’HBO. Ensuite, il vous suffit de rentrer votre adresse e-mail et votre date de naissance. Par contre, la série est en anglais, mais des sous-titres sont disponibles. N’oubliez pas, vous avez seulement jusqu’à dimanche 21 juin pour binge-watch la série. Bon visionnage !

HBO max a discrètement enlevé Autant en Emporte le Vent de son catalogue de streaming

Source : The Verge