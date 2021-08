WhatsApp: il sera désormais possible de transférer son historique de conversations d’iOS vers Android en toute sécurité

Etonnamment, il n’était jusqu’ici pas possible de transférer son historique de conversation WhatsApp entre iOS et Android de manière sécurisée. WhatsApp a annoncé qu’ils allaient y remédier, en commençant par Samsung et Android.

Chaque jour, des millions de personnes utilisent WhatsApp comme messagerie. L’historique de conversations garde la trace des messages, mais aussi des photos, vidéos, et messages vocaux des utilisateurs. Et pourtant, il n’est toujours pas possible de transférer ces précieuses données de manière sécurisée entre iOS et Android. Des applications tierces permettent de le faire, mais ne garantissent pas la sécurité des données. Heureusement, WhatsApp a prévu de remédier à cela prochainement. C’est ce qui a été annoncé le 11 août, lors de l’évènement Samsung Galaxy Unpacked, qui a dévoilé les dernières nouveautés de la marque.

WhatsApp va sécuriser l’envoi de l’historique de conversation vers un nouvel appareil – Crédits : Unsplash

Un transfert sécurisé, avec un cryptage de bout en bout

Will Cathcart, le responsable de WhatsApp chez Facebook a relayé l’annonce sur Twitter. « Vous voulez transférer votre historique WhatsApp d’une plateforme à l’autre en toute sécurité ? Nous travaillons en ce moment pour rendre cela possible, à commencer par les appareils Samsung, et cela arrivera sur les autres appareils Android et iOS prochainement ».

L’application de messagerie voudrait sécuriser l’envoi des historiques de chat des utilisateurs avec un cryptage de bout en bout. WhatsApp utilise déjà cette méthode de sécurisation des données pour sa toute nouvelle fonction View Once de WhatsApp, qui permet d’envoyer des photos éphémères. D’après la dernière annonce, les utilisateurs pourront transférer leur historique de messages d’iOS vers Android, ainsi que leurs photos et messages vocaux. La procédure exacte n’a pas encore été dévoilée. Cela pourrait se faire via un câble reliant les deux appareils. Le transfert se fera d’abord d’iOS vers Android. Il n’y a pas encore de date de lancement de cette nouvelle fonctionnalité.

L’annonce a été faite lors de l’évènement Samsung Unpacked. Les nouveaux Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 seront les premiers à pouvoir recevoir un historique WhatsApp venant d’un iPhone. Les autres appareils Android, puis iOS devraient eux-aussi pouvoir en profiter. De quoi essayer de convaincre les utilisateurs d’iOS à passer définitivement chez Android.

Source: cnet